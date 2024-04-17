***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.04.2024 12:17
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 601,34 % 0,000105 % 0,000501 % 4,77
Ata Menkul Kıymetler A.Ş. 1.890,39 % 0,00021 % 0,001575 % 7,49
FINANS YATIRIM 3.093,59 % 0,00021 % 0,002577 % 12,2731
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.542,3 % 0,0002 % 0,001285 % 6,4248
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 917,92 % 0,0002 % 0,000765 % 3,8237
OYAK YATIRIM 2.301,81 % 0,000118 % 0,001918 % 16,2101
TERA MENKUL DEGERLER 951,81 % 0,00021 % 0,000793 % 3,7761
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273447
BIST