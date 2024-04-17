***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.04.2024 12:18
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273464
BIST
'
13:059.642
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 93,83
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.717
13:0532,5396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0881
|Açılış
|: 32,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
13:0534,6795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1347
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
13:052.502,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,61
|Açılış
|: 2.502,04
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler13:05
|SELGD
|58,30
|34.205.295
|% 10,00
|
|ATSYH
|52,25
|667.500
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|84.024.586
|% 9,99
|
|SNICA
|38,78
|262.280.947
|% 9,98
|
|DAGHL
|21,04
|14.285.531
|% 9,98
|
|CELHA
|41,62
|71.828.708
|% -9,99
|
|AKYHO
|8,02
|199.501.550
|% -6,96
|
|ENSRI
|30,20
|147.538.946
|% -6,21
|
|SOKM
|59,85
|874.879.351
|% -4,77
|
|GRNYO
|11,09
|203.292.270
|% -4,48
|
|THYAO
|300,50
|4.368.420.622
|% 1,18
|
|YKBNK
|30,58
|2.637.179.443
|% 1,93
|
|AKBNK
|57,40
|2.291.931.616
|% 2,78
|
|ISCTR
|12,29
|2.116.495.345
|% 1,07
|
|ENTRA
|14,25
|2.049.950.852
|% -4,04
|
|ZOREN
|5,91
|1.366.298.910
|% 3,32
|
|ISCTR
|12,29
|2.116.495.345
|% 1,07
|
|ENTRA
|14,25
|2.049.950.852
|% -4,04
|
|EKGYO
|10,28
|1.237.283.598
|% -3,93
|
|YKBNK
|30,58
|2.637.179.443
|% 1,93
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5348
|32,5396
|% 0,27
|
|Euro
|34,6671
|34,6795
|% 0,39
|
|Sterlin
|40,5359
|40,7391
|% 0,44
|
|Frank
|35,6797
|35,8586
|% 0,29
|
|Riyal
|8,6691
|8,7125
|% 0,12
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,45
|28,49
|% 0,66
|
|Platin
|958,23
|958,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,81
|1.026,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,19
|89,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.388,14
|2.388,46
|% 0,66
|