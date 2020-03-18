***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.689.188 5.636.705Net Dönem Karı (Zararı)1.870.135 1.276.626NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-727.913 -880.941Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -570.911 -714.345Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -157.002 -166.596İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-23.390 4.526.600Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -238.463Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 240.856 120.206İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-25.783 4.406.394FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.118.832 4.922.285Alınan Temettü12 87.781Alınan Faiz12 570.356 626.639FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.097.365 -4.374.113Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 8.650.943 5.358.973Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -7.553.578 -9.733.086YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.786.553 1.262.592NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.786.553 1.262.592DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 2.080.786 818.194DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 4.867.339 2.080.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 137.660 1.241.363Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 229.756 289.024Ters Repo Alacakları5 4.502.774 552.695Diğer Alacaklar6 518.463 280.000Finansal Varlıklar10 4.342.218 4.159.485Diğer Varlıklar7 298 246TOPLAM VARLIKLAR9.731.169 6.522.813YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 573.614 332.758TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)573.614 332.758TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11-19 9.157.555 6.190.055Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19 6.190.055 9.287.542Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 1.870.135 1.276.626Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 8.650.943 5.358.973Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -7.553.578 -9.733.086TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 9.157.555 6.190.055Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 570.356 626.639Temettü Gelirleri12 87.781Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.263.731 507.694Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 157.002 166.596Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.991.089 1.388.711Yönetim Ücretleri9 -85.509 -88.729Saklama Ücretleri9 -3.678 -3.949Denetim Ücretleri9 -6.365 -4.442Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -15.964 -6.578Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -9.438 -8.387ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-120.954 -112.085ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.870.135 1.276.626NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.870.135 1.276.626DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 1.870.135 1.276.626http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830344BIST