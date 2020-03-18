***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 13:50
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.689.188 5.636.705
Net Dönem Karı (Zararı)
1.870.135 1.276.626
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-727.913 -880.941
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -570.911 -714.345
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -157.002 -166.596
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.390 4.526.600
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -238.463
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 240.856 120.206
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.783 4.406.394
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.118.832 4.922.285
Alınan Temettü
12 87.781
Alınan Faiz
12 570.356 626.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.097.365 -4.374.113
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 8.650.943 5.358.973
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -7.553.578 -9.733.086
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.786.553 1.262.592
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.786.553 1.262.592
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 2.080.786 818.194
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 4.867.339 2.080.786
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 137.660 1.241.363
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 229.756 289.024
Ters Repo Alacakları
5 4.502.774 552.695
Diğer Alacaklar
6 518.463 280.000
Finansal Varlıklar
10 4.342.218 4.159.485
Diğer Varlıklar
7 298 246
TOPLAM VARLIKLAR
9.731.169 6.522.813
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 573.614 332.758
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
573.614 332.758
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11-19 9.157.555 6.190.055
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 6.190.055 9.287.542
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 1.870.135 1.276.626
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 8.650.943 5.358.973
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -7.553.578 -9.733.086
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 9.157.555 6.190.055
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 570.356 626.639
Temettü Gelirleri
12 87.781
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.263.731 507.694
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 157.002 166.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.991.089 1.388.711
Yönetim Ücretleri
9 -85.509 -88.729
Saklama Ücretleri
9 -3.678 -3.949
Denetim Ücretleri
9 -6.365 -4.442
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -15.964 -6.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -9.438 -8.387
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-120.954 -112.085
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.870.135 1.276.626
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.870.135 1.276.626
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 1.870.135 1.276.626
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830344
BIST