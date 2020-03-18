***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









20.516.237 9.275.537Net Dönem Karı (Zararı)4.380.005 5.752.932NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.248.716 -3.327.470Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -200.615 -1.613.001Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.048.101 -1.714.469İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER17.217.580 5.248.332Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 1.569 -31İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 17.216.011 5.248.363FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR20.348.869 7.673.794Alınan Faiz11 167.368 1.601.743FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.991.991 -5.474.061Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.991.991 -5.474.061YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.524.246 3.801.476NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.524.246 3.801.476DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.778.343 1.976.867DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 24.302.589 5.778.343Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 24.347.226 5.621.855Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5 167.878Finansal Varlıklar9 16.167.942Diğer Varlıklar6 297 265TOPLAM VARLIKLAR24.347.523 21.957.940YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 24.203 22.634TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)24.203 22.634TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10-18 24.323.320 21.935.306Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18 21.935.306 21.656.435Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 4.380.005 5.752.932Katılma Payı İhraç Tutarı (+)Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.991.991 -5.474.061TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 24.323.320 21.935.306Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 167.368 1.601.743Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.883.376 2.132.977Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.048.101 1.714.469Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 384.271 3.111.585ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.483.116 8.560.774Yönetim Ücretleri8 -237.090 -217.797Saklama Ücretleri8 -17.817 -21.773Denetim Ücretleri8 -6.516 -3.533Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.035 -3.059Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -840.653 -2.561.680ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.103.111 -2.807.842ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.380.005 5.752.932NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.380.005 5.752.932DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.380.005 5.752.932http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830345BIST