***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 13:50
20.516.237 9.275.537
Net Dönem Karı (Zararı)
4.380.005 5.752.932
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.248.716 -3.327.470
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -200.615 -1.613.001
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.048.101 -1.714.469
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
17.217.580 5.248.332
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.569 -31
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 17.216.011 5.248.363
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
20.348.869 7.673.794
Alınan Faiz
11 167.368 1.601.743
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.991.991 -5.474.061
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.991.991 -5.474.061
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.524.246 3.801.476
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.524.246 3.801.476
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.778.343 1.976.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 24.302.589 5.778.343
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 24.347.226 5.621.855
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 167.878
Finansal Varlıklar
9 16.167.942
Diğer Varlıklar
6 297 265
TOPLAM VARLIKLAR
24.347.523 21.957.940
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 24.203 22.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.203 22.634
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10-18 24.323.320 21.935.306
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 21.935.306 21.656.435
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 4.380.005 5.752.932
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.991.991 -5.474.061
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 24.323.320 21.935.306
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 167.368 1.601.743
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.883.376 2.132.977
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.048.101 1.714.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 384.271 3.111.585
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.483.116 8.560.774
Yönetim Ücretleri
8 -237.090 -217.797
Saklama Ücretleri
8 -17.817 -21.773
Denetim Ücretleri
8 -6.516 -3.533
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.035 -3.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -840.653 -2.561.680
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.103.111 -2.807.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.380.005 5.752.932
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.380.005 5.752.932
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.380.005 5.752.932
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830345
BIST