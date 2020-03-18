***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.411.989 15.742.532Net Dönem Karı (Zararı)18.919.851 27.980.038NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-15.759.951 -22.186.894Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.679.410 -4.382.241Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -10.080.541 -17.804.653İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.502.587 5.521.673Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -692.355Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 51.456 47.954İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 4.143.486 5.473.719FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR6.662.487 11.314.817Alınan Temettü12 5.741.161 3.642.289Alınan Faiz12 8.341 785.426Faiz ÖdemeleriFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.902.848 -25.643.764Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-6.829.927 -25.619.865Faiz Ödemeleri-72.921 -23.899YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.509.141 -9.901.232NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.509.141 -9.901.232DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 568.449 10.469.681DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 6.077.590 568.449Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 6.081.146 569.176Takas Alacakları6 692.355Finansal Varlıklar10 130.898.688 124.961.664Diğer Varlıklar7 154 123TOPLAM VARLIKLAR137.672.343 125.530.963YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 87.800 44.231Diğer Borçlar6 128.839 120.952TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)216.639 165.183TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11-19 137.455.704 125.365.780Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19 125.365.780 123.005.607Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 18.919.851 27.980.038Katılma Payı İhraç Tutarı (+)Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -6.829.927 -25.619.865TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 137.455.704 125.365.780Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 8.341 785.426Temettü Gelirleri12 5.741.161 3.642.289Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 4.373.916 7.305.283Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 10.080.541 17.804.653Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 158.005 1ESAS FAALİYET GELİRLERİ20.361.964 29.537.652Yönetim Ücretleri9 -1.268.149 -1.402.580Saklama Ücretleri9 -51.591 -57.861Denetim Ücretleri9 -6.365 -4.449Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -11.043 -31.948Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -32.044 -36.877ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.369.192 -1.533.715ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.992.772 28.003.937FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 -72.921 -23.899NET DÖNEM KARI (ZARARI)18.919.851 27.980.038DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18.919.851 27.980.038http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830347BIST