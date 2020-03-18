***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 13:51
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.411.989 15.742.532
Net Dönem Karı (Zararı)
18.919.851 27.980.038
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.759.951 -22.186.894
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.679.410 -4.382.241
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -10.080.541 -17.804.653
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.502.587 5.521.673
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -692.355
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 51.456 47.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 4.143.486 5.473.719
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.662.487 11.314.817
Alınan Temettü
12 5.741.161 3.642.289
Alınan Faiz
12 8.341 785.426
Faiz Ödemeleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.902.848 -25.643.764
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.829.927 -25.619.865
Faiz Ödemeleri
-72.921 -23.899
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.509.141 -9.901.232
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.509.141 -9.901.232
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 568.449 10.469.681
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 6.077.590 568.449
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 6.081.146 569.176
Takas Alacakları
6 692.355
Finansal Varlıklar
10 130.898.688 124.961.664
Diğer Varlıklar
7 154 123
TOPLAM VARLIKLAR
137.672.343 125.530.963
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 87.800 44.231
Diğer Borçlar
6 128.839 120.952
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
216.639 165.183
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11-19 137.455.704 125.365.780
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 125.365.780 123.005.607
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 18.919.851 27.980.038
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -6.829.927 -25.619.865
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 137.455.704 125.365.780
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 8.341 785.426
Temettü Gelirleri
12 5.741.161 3.642.289
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.373.916 7.305.283
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 10.080.541 17.804.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 158.005 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.361.964 29.537.652
Yönetim Ücretleri
9 -1.268.149 -1.402.580
Saklama Ücretleri
9 -51.591 -57.861
Denetim Ücretleri
9 -6.365 -4.449
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -11.043 -31.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -32.044 -36.877
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.369.192 -1.533.715
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.992.772 28.003.937
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 -72.921 -23.899
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.919.851 27.980.038
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.919.851 27.980.038
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830347
BIST