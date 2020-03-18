***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.242.576 2.075.580Net Dönem Karı (Zararı)714.798 535.257NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-352.129 -52.927Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -394.428 -70.929Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 42.299 18.002İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER493.253 1.520.374Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 2.899 -2.899Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 1.740 -1.850İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 488.614 1.525.123FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR855.922 2.002.704Alınan Faiz12 386.654 72.876FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI975.113 -2.310.656Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 16.409.398 23.000.899Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -15.434.285 -25.311.555YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.217.689 -235.076NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.217.689 -235.076DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 1.381.851 1.616.927DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 3.599.540 1.381.851Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 2.608.329 475.456Ters Repo Alacakları5 1.000.616 908.026Diğer Alacaklar6 2.899Finansal Varlıklar10 481.986 1.012.951Diğer Varlıklar7 298 246TOPLAM VARLIKLAR4.091.229 2.399.578YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 6.250 4.510TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.250 4.510TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11-19 4.084.979 2.395.068Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19 2.395.068 4.170.467Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 714.798 535.257Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 16.409.398 23.000.899Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -15.434.285 -25.311.555TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 4.084.979 2.395.068Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 386.654 72.876Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 420.108 523.883Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -42.299 -18.002Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.499 8.932ESAS FAALİYET GELİRLERİ765.962 587.689Yönetim Ücretleri9 -27.023 -27.218Saklama Ücretleri9 -1.729 -2.104Denetim Ücretleri9 -6.365 -4.443Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -7.513 -10.382Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -8.534 -8.285ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-51.164 -52.432ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)714.798 535.257NET DÖNEM KARI (ZARARI)714.798 535.257DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)714.798 535.257http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830350BIST