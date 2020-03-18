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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2020 13:53
GÜNCEL HABERLER



***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.242.576 2.075.580
Net Dönem Karı (Zararı)
714.798 535.257
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-352.129 -52.927
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -394.428 -70.929
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 42.299 18.002
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
493.253 1.520.374
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 2.899 -2.899
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 1.740 -1.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 488.614 1.525.123
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
855.922 2.002.704
Alınan Faiz
12 386.654 72.876
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
975.113 -2.310.656
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 16.409.398 23.000.899
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -15.434.285 -25.311.555
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.217.689 -235.076
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.217.689 -235.076
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 1.381.851 1.616.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 3.599.540 1.381.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 2.608.329 475.456
Ters Repo Alacakları
5 1.000.616 908.026
Diğer Alacaklar
6 2.899
Finansal Varlıklar
10 481.986 1.012.951
Diğer Varlıklar
7 298 246
TOPLAM VARLIKLAR
4.091.229 2.399.578
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 6.250 4.510
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.250 4.510
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11-19 4.084.979 2.395.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 2.395.068 4.170.467
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 714.798 535.257
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 16.409.398 23.000.899
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -15.434.285 -25.311.555
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 4.084.979 2.395.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 386.654 72.876
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 420.108 523.883
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -42.299 -18.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.499 8.932
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
765.962 587.689
Yönetim Ücretleri
9 -27.023 -27.218
Saklama Ücretleri
9 -1.729 -2.104
Denetim Ücretleri
9 -6.365 -4.443
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -7.513 -10.382
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.534 -8.285
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-51.164 -52.432
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
714.798 535.257
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
714.798 535.257
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
714.798 535.257



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830350


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Cumhuriyet 2.081 2.113 -4,00  
Tam 2.069 2.122 -5,82  
Yarım 1.000 1.027 -2,81  
Çeyrek 502 513 -1,41  
Gümüş.Ons 12,16 12,22 -0,43  
Gümüş Gr. 2,51 2,52 -0,08  
B. Petrol 26,91 26,91 -1,82  
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