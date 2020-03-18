***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.567.754 346.447Net Dönem Karı (Zararı)1.019.426 293.761NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-615.111 -292.924Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -366.438 -256.420Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -248.673 -36.504İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.335.857 93.407Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -149.310Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 71.277 12.637İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 -3.257.824 80.770FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.931.542 94.244Alınan Temettü12 3.000 15.102Alınan Faiz12 360.788 237.101FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.681.349 -260.083Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 20.701.238 990.537Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -7.019.889 -1.250.620YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.113.595 86.364NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18 11.113.595 86.364DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ137.882 51.518DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 11.251.477 137.882Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 198.215 142.128Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 53.377Ters Repo Alacakları5 11.006.781Takas Alacakları6 149.310Finansal Varlıklar10 5.140.466 1.634.021Diğer Varlıklar7 298 246TOPLAM VARLIKLAR16.548.447 1.776.395YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 62.309Diğer Borçlar6 24.946 15.978TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)87.255 15.978TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11,19 16.461.192 1.760.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19 1.760.417 1.726.739Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 1.019.426 293.761Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 20.701.238 990.537Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -7.019.889 -1.250.620TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 16.461.192 1.760.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 360.788 237.101Temettü Gelirleri12 3.000 15.102Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 472.241 39.328Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 248.673 36.504Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.084.702 328.037Yönetim Ücretleri9 -38.534 -19.684Saklama Ücretleri9 -1.411 -859Denetim Ücretleri9 -6.365 -4.443Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -10.695 -2.340Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -8.271 -6.950ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-65.276 -34.276ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.019.426 293.761NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.019.426 293.761DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 1.019.426 293.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830351BIST