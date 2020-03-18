***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 13:53
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.567.754 346.447
Net Dönem Karı (Zararı)
1.019.426 293.761
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-615.111 -292.924
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -366.438 -256.420
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -248.673 -36.504
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.335.857 93.407
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -149.310
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 71.277 12.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -3.257.824 80.770
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.931.542 94.244
Alınan Temettü
12 3.000 15.102
Alınan Faiz
12 360.788 237.101
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.681.349 -260.083
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 20.701.238 990.537
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -7.019.889 -1.250.620
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.113.595 86.364
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18 11.113.595 86.364
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
137.882 51.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 11.251.477 137.882
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 198.215 142.128
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 53.377
Ters Repo Alacakları
5 11.006.781
Takas Alacakları
6 149.310
Finansal Varlıklar
10 5.140.466 1.634.021
Diğer Varlıklar
7 298 246
TOPLAM VARLIKLAR
16.548.447 1.776.395
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 62.309
Diğer Borçlar
6 24.946 15.978
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
87.255 15.978
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11,19 16.461.192 1.760.417
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 1.760.417 1.726.739
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 1.019.426 293.761
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 20.701.238 990.537
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -7.019.889 -1.250.620
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 16.461.192 1.760.417
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 360.788 237.101
Temettü Gelirleri
12 3.000 15.102
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 472.241 39.328
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 248.673 36.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.084.702 328.037
Yönetim Ücretleri
9 -38.534 -19.684
Saklama Ücretleri
9 -1.411 -859
Denetim Ücretleri
9 -6.365 -4.443
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -10.695 -2.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.271 -6.950
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-65.276 -34.276
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.019.426 293.761
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.019.426 293.761
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 1.019.426 293.761
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830351
BIST