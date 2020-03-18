***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 13:52
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.737.271 756.224
Net Dönem Karı (Zararı)
620.906 -163.668
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-331.948 34.450
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.567 -60.695
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -326.381 95.145
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.031.477 824.583
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 16.433 -19.017
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 357.534 10.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -2.405.444 833.130
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.742.519 695.365
Alınan Temettü
12 5.248 60.857
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 2
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.300.933 -860.383
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 5.699.127 159.266
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -3.398.194 -1.019.649
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
563.662 -104.159
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
563.662 -104.159
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 27.015 131.174
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 590.677 27.015
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 591.031 27.050
Takas Alacakları
6 16.392
Diğer Alacaklar
6 2.584 2.625
Finansal Varlıklar
10 3.050.492 318.694
Diğer Varlıklar
7 149 122
TOPLAM VARLIKLAR
3.644.256 364.883
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 363.366 11.980
Diğer Borçlar
6 9.654 3.506
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
373.020 15.486
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11,19 3.271.236 349.397
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 349.397 1.373.448
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 620.906 -163.668
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 5.699.127 159.266
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -3.398.194 -1.019.649
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 3.271.236 349.397
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 5.248 60.859
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 315.101 -91.072
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 326.381 -95.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 11.042 5.425
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
657.772 -119.933
Yönetim Ücretleri
9 -21.273 -31.494
Saklama Ücretleri
9 -496 -708
Denetim Ücretleri
9 -6.365 -4.452
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -2.773 -2.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.959 -4.847
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-36.866 -43.735
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
620.906 -163.668
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
620.906 -163.668
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 620.906 -163.668
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830349
BIST