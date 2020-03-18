***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.737.271 756.224Net Dönem Karı (Zararı)620.906 -163.668NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-331.948 34.450Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.567 -60.695Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -326.381 95.145İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.031.477 824.583Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 16.433 -19.017Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 357.534 10.470İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 -2.405.444 833.130FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.742.519 695.365Alınan Temettü12 5.248 60.857Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12 2FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.300.933 -860.383Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 5.699.127 159.266Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -3.398.194 -1.019.649YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)563.662 -104.159NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)563.662 -104.159DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 27.015 131.174DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 590.677 27.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 591.031 27.050Takas Alacakları6 16.392Diğer Alacaklar6 2.584 2.625Finansal Varlıklar10 3.050.492 318.694Diğer Varlıklar7 149 122TOPLAM VARLIKLAR3.644.256 364.883YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 363.366 11.980Diğer Borçlar6 9.654 3.506TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)373.020 15.486TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11,19 3.271.236 349.397Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19 349.397 1.373.448Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 620.906 -163.668Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 5.699.127 159.266Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -3.398.194 -1.019.649TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 3.271.236 349.397Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 5.248 60.859Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 315.101 -91.072Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 326.381 -95.145Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 11.042 5.425ESAS FAALİYET GELİRLERİ657.772 -119.933Yönetim Ücretleri9 -21.273 -31.494Saklama Ücretleri9 -496 -708Denetim Ücretleri9 -6.365 -4.452Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -2.773 -2.234Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -5.959 -4.847ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-36.866 -43.735ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)620.906 -163.668NET DÖNEM KARI (ZARARI)620.906 -163.668DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 620.906 -163.668http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830349BIST