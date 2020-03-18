***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI748.823 -1.908.157Net Dönem Karı (Zararı)578.245 363.758NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER83.138 -531.471Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -91.158 -219.292Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 174.296 -312.179İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.718 -1.959.736Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 379 4.805İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 -4.097 -1.964.541FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR657.665 -2.127.449Alınan Temettü11 0 8.169Alınan Faiz11 91.158 211.123FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-808.421 2.306.919Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 397.102 2.770.054Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.205.523 -463.135YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-59.598 398.762NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-59.598 398.762DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 398.762 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 339.164 398.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 167.864 1.690Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5,17 171.300 397.072Finansal Varlıklar9 2.106.226 2.276.483Diğer Varlıklar6 295 237TOPLAM VARLIKLAR2.445.685 2.675.482YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 5.184 4.805TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.184 4.805TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10,18 2.440.501 2.670.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18 2.670.677 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 578.245 363.758Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 397.102 2.770.054Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.205.523 -463.135TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 2.440.501 2.670.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 91.158 211.123Temettü Gelirleri11 8.169Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 709.627 -23.956Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -174.296 312.179Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 485.464ESAS FAALİYET GELİRLERİ626.489 992.979Yönetim Ücretleri8 -20.578 -22.191Saklama Ücretleri8 -8.851 -8.605Denetim Ücretleri8 -6.518 -3.410Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.233 -3.118Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -8.064 -591.897ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-48.244 -629.221ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)578.245 363.758NET DÖNEM KARI (ZARARI)578.245 363.758DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)578.245 363.758http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830353BIST