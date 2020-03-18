***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 13:53
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
748.823 -1.908.157
Net Dönem Karı (Zararı)
578.245 363.758
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
83.138 -531.471
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -91.158 -219.292
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 174.296 -312.179
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.718 -1.959.736
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 379 4.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -4.097 -1.964.541
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
657.665 -2.127.449
Alınan Temettü
11 0 8.169
Alınan Faiz
11 91.158 211.123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-808.421 2.306.919
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 397.102 2.770.054
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.205.523 -463.135
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.598 398.762
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.598 398.762
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 398.762 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 339.164 398.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 167.864 1.690
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5,17 171.300 397.072
Finansal Varlıklar
9 2.106.226 2.276.483
Diğer Varlıklar
6 295 237
TOPLAM VARLIKLAR
2.445.685 2.675.482
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 5.184 4.805
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.184 4.805
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10,18 2.440.501 2.670.677
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 2.670.677 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 578.245 363.758
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 397.102 2.770.054
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.205.523 -463.135
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 2.440.501 2.670.677
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 91.158 211.123
Temettü Gelirleri
11 8.169
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 709.627 -23.956
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -174.296 312.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 485.464
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
626.489 992.979
Yönetim Ücretleri
8 -20.578 -22.191
Saklama Ücretleri
8 -8.851 -8.605
Denetim Ücretleri
8 -6.518 -3.410
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.233 -3.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.064 -591.897
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-48.244 -629.221
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
578.245 363.758
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
578.245 363.758
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
578.245 363.758
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830353
BIST