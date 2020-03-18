***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.394.452Net Dönem Karı (Zararı)787.532NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.488.039Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.097.077Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -390.962İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-18.719.838Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -46Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 16.979İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 -18.736.771FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-19.420.345Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 1.025.893FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.582.186Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 24.582.186YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.187.734NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.187.734DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 6.187.734Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 6.258.918Diğer Alacaklar5 46Finansal Varlıklar8 19.127.733TOPLAM VARLIKLAR25.386.697YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 16.979TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)16.979TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9-17 25.369.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)17 787.532Katılma Payı İhraç Tutarı (+)17 24.582.186TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 25.369.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri10 1.025.893Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -588.595Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 390.962Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 46ESAS FAALİYET GELİRLERİ828.306Yönetim Ücretleri7 -28.040Saklama Ücretleri7 -4.622Denetim Ücretleri7 -4.664Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -2.352Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -1.096ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-40.774ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)787.532NET DÖNEM KARI (ZARARI)787.532DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)787.532http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830355BIST