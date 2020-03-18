***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 13:54
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.394.452
Net Dönem Karı (Zararı)
787.532
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.488.039
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.097.077
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -390.962
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.719.838
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -46
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 16.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -18.736.771
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.420.345
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 1.025.893
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.582.186
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 24.582.186
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.187.734
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.187.734
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 6.187.734
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 6.258.918
Diğer Alacaklar
5 46
Finansal Varlıklar
8 19.127.733
TOPLAM VARLIKLAR
25.386.697
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 16.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.979
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9-17 25.369.718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17 787.532
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 24.582.186
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 25.369.718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
10 1.025.893
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -588.595
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 390.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 46
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
828.306
Yönetim Ücretleri
7 -28.040
Saklama Ücretleri
7 -4.622
Denetim Ücretleri
7 -4.664
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.096
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-40.774
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
787.532
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
787.532
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
787.532
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830355
BIST