***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-66.934.756 -14.388.900Net Dönem Karı (Zararı)9.302.603 5.423.015NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.649.778 -6.000.467Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -9.236.682 -5.454.906Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -413.096 -545.561İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-75.864.889 -19.176.743Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 76.604 8.803İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 -75.941.493 -19.185.546FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-76.212.064 -19.754.195Alınan Faiz11 9.277.308 5.365.295FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI67.889.469 23.006.230Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 195.217.242 212.706.033Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -127.327.773 -189.699.803YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)954.713 8.617.330NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)954.713 8.617.330DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 9.468.259 850.929DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 10.422.972 9.468.259Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 10.478.180 9.564.093Finansal Varlıklar9 109.660.801 33.306.238Diğer Varlıklar6 149 123TOPLAM VARLIKLAR120.139.130 42.870.454YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 115.088 38.484TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)115.088 38.484TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10-18 120.024.042 42.831.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18 42.831.970 14.402.725Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 9.302.603 5.423.015Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 195.217.242 212.706.033Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -127.327.773 -189.699.803TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 120.024.042 42.831.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 9.277.308 5.365.295Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 347.554 -421Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 413.096 545.561Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 3ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.037.958 5.910.438Yönetim Ücretleri8 -670.252 -438.065Saklama Ücretleri8 -28.471 -18.458Denetim Ücretleri8 -6.365 -4.442Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -10.275 -12.489Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -19.992 -13.969ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-735.355 -487.423ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.302.603 5.423.015NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.302.603 5.423.015DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.302.603 5.423.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830352BIST