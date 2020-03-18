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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2020 13:53
GÜNCEL HABERLER



***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.934.756 -14.388.900
Net Dönem Karı (Zararı)
9.302.603 5.423.015
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.649.778 -6.000.467
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.236.682 -5.454.906
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -413.096 -545.561
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-75.864.889 -19.176.743
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 76.604 8.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -75.941.493 -19.185.546
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-76.212.064 -19.754.195
Alınan Faiz
11 9.277.308 5.365.295
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.889.469 23.006.230
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 195.217.242 212.706.033
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -127.327.773 -189.699.803
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
954.713 8.617.330
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
954.713 8.617.330
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.468.259 850.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.422.972 9.468.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 10.478.180 9.564.093
Finansal Varlıklar
9 109.660.801 33.306.238
Diğer Varlıklar
6 149 123
TOPLAM VARLIKLAR
120.139.130 42.870.454
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 115.088 38.484
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
115.088 38.484
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10-18 120.024.042 42.831.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 42.831.970 14.402.725
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 9.302.603 5.423.015
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 195.217.242 212.706.033
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -127.327.773 -189.699.803
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 120.024.042 42.831.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 9.277.308 5.365.295
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 347.554 -421
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 413.096 545.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.037.958 5.910.438
Yönetim Ücretleri
8 -670.252 -438.065
Saklama Ücretleri
8 -28.471 -18.458
Denetim Ücretleri
8 -6.365 -4.442
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.275 -12.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -19.992 -13.969
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-735.355 -487.423
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.302.603 5.423.015
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.302.603 5.423.015
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.302.603 5.423.015



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830352


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Yarım 1.000 1.027 -2,81  
Çeyrek 502 513 -1,41  
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Gümüş Gr. 2,51 2,52 -0,08  
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