***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan-3.253.349 10.166.262Net Dönem Karı (Zararı)5.551.432 9.565.564NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.205.522 -1.356.120Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.315.536 -1.461.775Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.889.986 105.655İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.914.795 495.043Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -644 1.337.630Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 12.311 81.326İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 -6.926.462 -923.913FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.568.885 8.704.487Alınan Faiz11 1.315.536 1.461.775FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.344.050 -7.366.482Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 7.856.971 7.778.141Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -5.512.921 -15.144.623YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-909.299 2.799.780NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-909.299 2.799.780DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.834.411 34.631DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.925.112 2.834.411Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.925.112 2.834.411Diğer Alacaklar5 644Finansal Varlıklar9 30.846.152 22.029.730Diğer Varlıklar6 149 123TOPLAM VARLIKLAR32.772.057 24.864.264YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 122.366 110.055TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)122.366 110.055TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10,18 32.649.691 24.754.209Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18 24.754.209 22.555.127Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 5.551.432 9.565.564Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 7.856.971 7.778.141Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -5.512.921 -15.144.623TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 32.649.691 24.754.209Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.315.536 1.461.775Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.224.722 8.241.772Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.889.986 -105.655Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 867.210 4.740.953ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.297.454 14.338.845Yönetim Ücretleri8 -362.145 -346.707Saklama Ücretleri8 -24.302 -26.389Denetim Ücretleri8 -6.365 -4.449Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -216 -95Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -352.994 -4.395.641ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-746.022 -4.773.281ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.551.432 9.565.564NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.551.432 9.565.564DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.551.432 9.565.564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830348BIST