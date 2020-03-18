***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 13:51
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
-3.253.349 10.166.262
Net Dönem Karı (Zararı)
5.551.432 9.565.564
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.205.522 -1.356.120
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.315.536 -1.461.775
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.889.986 105.655
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.914.795 495.043
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -644 1.337.630
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 12.311 81.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -6.926.462 -923.913
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.568.885 8.704.487
Alınan Faiz
11 1.315.536 1.461.775
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.344.050 -7.366.482
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 7.856.971 7.778.141
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -5.512.921 -15.144.623
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-909.299 2.799.780
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-909.299 2.799.780
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.834.411 34.631
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.925.112 2.834.411
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.925.112 2.834.411
Diğer Alacaklar
5 644
Finansal Varlıklar
9 30.846.152 22.029.730
Diğer Varlıklar
6 149 123
TOPLAM VARLIKLAR
32.772.057 24.864.264
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 122.366 110.055
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
122.366 110.055
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10,18 32.649.691 24.754.209
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 24.754.209 22.555.127
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 5.551.432 9.565.564
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 7.856.971 7.778.141
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -5.512.921 -15.144.623
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 32.649.691 24.754.209
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.315.536 1.461.775
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.224.722 8.241.772
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.889.986 -105.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 867.210 4.740.953
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.297.454 14.338.845
Yönetim Ücretleri
8 -362.145 -346.707
Saklama Ücretleri
8 -24.302 -26.389
Denetim Ücretleri
8 -6.365 -4.449
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -216 -95
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -352.994 -4.395.641
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-746.022 -4.773.281
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.551.432 9.565.564
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.551.432 9.565.564
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.551.432 9.565.564
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830348
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