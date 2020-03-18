***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 18:12
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.265.048 -22.547.289
Net Dönem Karı (Zararı)
6.606.543 130.077
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.745.501 -105.601
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -57.726
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.687.775 -105.601
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.181.110 -22.571.765
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 5.759.381 -6.000.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 172.781 10.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,7,10 -17.113.272 -16.581.883
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.320.068 -22.547.289
Alınan Temettü
12,18 55.020
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.863.140 22.928.796
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 15.248.857 22.928.796
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.385.717
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.598.092 381.507
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.598.092 381.507
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 381.507 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 5.979.599 381.507
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 5.982.305 381.507
Diğer Alacaklar
5 240.619 6.000.000
Finansal Varlıklar
10 17.047.214 15.967.411
Diğer Varlıklar
6-7 20.441.317 720.073
TOPLAM VARLIKLAR
43.711.455 23.068.991
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 182.899 10.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
182.899 10.118
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
43.528.556 23.058.873
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.058.873 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 6.606.543 130.077
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 15.248.857 22.928.796
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.385.717 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
43.528.556 23.058.873
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 55.020
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.545.309 35.216
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.687.775 105.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12-13.1 1.440.677
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.728.781 140.817
Yönetim Ücretleri
9 -355.664 -9.408
Saklama Ücretleri
9 -47.912 -709
Denetim Ücretleri
9 -9.751
Danışmanlık Ücretleri
9 -24.829
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -323.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13.2 -360.713 -623
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.122.238 -10.740
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.606.543 130.077
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.606.543 130.077
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.606.543 130.077
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830526
BIST