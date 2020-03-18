***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.265.048 -22.547.289Net Dönem Karı (Zararı)6.606.543 130.077NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.745.501 -105.601Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -57.726Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.687.775 -105.601İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.181.110 -22.571.765Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 5.759.381 -6.000.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 172.781 10.118İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6,7,10 -17.113.272 -16.581.883FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.320.068 -22.547.289Alınan Temettü12,18 55.020FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.863.140 22.928.796Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 15.248.857 22.928.796Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.385.717YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.598.092 381.507NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.598.092 381.507DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 381.507 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 5.979.599 381.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 5.982.305 381.507Diğer Alacaklar5 240.619 6.000.000Finansal Varlıklar10 17.047.214 15.967.411Diğer Varlıklar6-7 20.441.317 720.073TOPLAM VARLIKLAR43.711.455 23.068.991YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 182.899 10.118TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)182.899 10.118TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)43.528.556 23.058.873Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)23.058.873 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 6.606.543 130.077Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 15.248.857 22.928.796Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.385.717 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)43.528.556 23.058.873Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 55.020Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.545.309 35.216Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.687.775 105.601Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12-13.1 1.440.677ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.728.781 140.817Yönetim Ücretleri9 -355.664 -9.408Saklama Ücretleri9 -47.912 -709Denetim Ücretleri9 -9.751Danışmanlık Ücretleri9 -24.829Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -323.369Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13.2 -360.713 -623ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.122.238 -10.740ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.606.543 130.077NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.606.543 130.077DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.606.543 130.077http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830526BIST