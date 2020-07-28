***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.849.574 -1.321.336Net Dönem Karı (Zararı)3.805.622 1.479.226NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.126.686 -878.294Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.121.538 -836.158Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -5.148 -42.136İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.536.364 -1.949.714Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -387.889Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 599.131 282.565İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6,7,10 -15.135.495 -1.844.390FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-13.857.428 -1.348.782Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12,18 7.854 27.446FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.496.934 9.098.695Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 9.245.922 9.098.695Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-748.988YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.352.640 7.777.359NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.352.640 7.777.359DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 5.979.599 381.507DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 626.959 8.158.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 626.959 5.982.305Diğer Alacaklar5 240.619 240.619Finansal Varlıklar10 18.961.059 17.047.214Diğer Varlıklar6-7 36.784.505 20.441.317TOPLAM VARLIKLAR56.613.142 43.711.455YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 782.030 182.899TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)782.030 182.899TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)55.831.112 43.528.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)43.528.556 23.058.873Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.805.622 6.606.543Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 9.245.922 15.248.857Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -748.988 -1.385.717TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)55.831.112 43.528.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12