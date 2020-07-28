***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.07.2020 18:10
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.849.574 -1.321.336
Net Dönem Karı (Zararı)
3.805.622 1.479.226
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.126.686 -878.294
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.121.538 -836.158
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -5.148 -42.136
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.536.364 -1.949.714
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -387.889
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 599.131 282.565
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,7,10 -15.135.495 -1.844.390
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.857.428 -1.348.782
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12,18 7.854 27.446
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.496.934 9.098.695
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 9.245.922 9.098.695
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-748.988
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.352.640 7.777.359
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.352.640 7.777.359
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 5.979.599 381.507
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 626.959 8.158.866
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 626.959 5.982.305
Diğer Alacaklar
5 240.619 240.619
Finansal Varlıklar
10 18.961.059 17.047.214
Diğer Varlıklar
6-7 36.784.505 20.441.317
TOPLAM VARLIKLAR
56.613.142 43.711.455
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 782.030 182.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
782.030 182.899
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
55.831.112 43.528.556
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
43.528.556 23.058.873
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.805.622 6.606.543
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 9.245.922 15.248.857
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -748.988 -1.385.717
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
55.831.112 43.528.556
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
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