***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.302.107 -18.394.452Net Dönem Karı (Zararı)5.110.051 787.532NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.499.179 -1.488.039Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -5.890.141 -1.097.077Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 390.962 -390.962İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER18.729.910 -18.719.838Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 46 -46Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -6.907 16.979İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 18.736.771 -18.736.771FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR18.340.782 -19.420.345Alınan Faiz10 5.961.325 1.025.893FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.479.769 24.582.186Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 36.070.013 24.582.186Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit8 -66.549.782 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.177.662 6.187.734NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.177.662 6.187.734DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 6.187.734DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 10.072 6.187.734Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 10.072 6.258.918Diğer Alacaklar5 0 46Finansal Varlıklar8 0 19.127.733TOPLAM VARLIKLAR10.072 25.386.697YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 10.072 16.979TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.072 16.979TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9 17 0 25.369.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17 25.369.718Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)17 5.110.051 787.532Katılma Payı İhraç Tutarı (+)17 36.070.013 24.582.186Katılma Payı İade Tutarı (-)-66.549.782 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 0 25.369.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 5.961.325 1.025.893Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -120.601 -588.595Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 -390.962 390.962Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 46ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.449.762 828.306Yönetim Ücretleri7 -258.348 -28.040Saklama Ücretleri7 -45.036 -4.622Denetim Ücretleri7 -6.676 -4.664Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -7.802 -2.352Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -21.849 -1.096ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-339.711 -40.774ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.110.051 787.532NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.110.051 787.532DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.110.051 787.532http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921886BIST