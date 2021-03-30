***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.03.2021 17:56
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.761.597 748.823
Net Dönem Karı (Zararı)
2.590.797 578.245
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.805.535 83.138
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.814.113 -91.158
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 8.578 174.296
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-117.360.972 -3.718
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 32.485 379
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -117.393.457 -4.097
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-116.575.710 657.665
Alınan Temettü
11 5.200
Alınan Faiz
11 1.808.913 91.158
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.237.229 -808.421
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 158.202.534 397.102
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -7.965.305 -1.205.523
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.475.632 -59.598
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.475.632 -59.598
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 339.164 398.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 35.814.796 339.164
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 35.814.796 167.864
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 17 0 171.300
Finansal Varlıklar
9 119.491.045 2.106.226
Diğer Varlıklar
6 355 295
TOPLAM VARLIKLAR
155.306.196 2.445.685
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 37.669 5.184
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
37.669 5.184
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 18 155.268.527 2.440.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 2.440.501 2.670.677
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 2.590.797 578.245
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 158.202.534 397.102
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -7.965.305 -1.205.523
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 155.268.527 2.440.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.808.913 91.158
Temettü Gelirleri
11 5.200 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 653.005 709.627
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -8.578 -174.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 704.421 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.162.961 626.489
Yönetim Ücretleri
8 -112.094 -20.578
Saklama Ücretleri
8 -30.844 -8.851
Denetim Ücretleri
8 -7.097 -6.518
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.259 -4.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -415.870 -8.064
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-572.164 -48.244
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.590.797 578.245
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.590.797 578.245
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.590.797 578.245
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921887
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