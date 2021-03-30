***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.761.597 748.823Net Dönem Karı (Zararı)2.590.797 578.245NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.805.535 83.138Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.814.113 -91.158Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 8.578 174.296İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-117.360.972 -3.718Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 32.485 379İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 -117.393.457 -4.097FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-116.575.710 657.665Alınan Temettü11 5.200Alınan Faiz11 1.808.913 91.158FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI150.237.229 -808.421Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 158.202.534 397.102Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -7.965.305 -1.205.523YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.475.632 -59.598NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.475.632 -59.598DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 339.164 398.762DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 35.814.796 339.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 35.814.796 167.864Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5 17 0 171.300Finansal Varlıklar9 119.491.045 2.106.226Diğer Varlıklar6 355 295TOPLAM VARLIKLAR155.306.196 2.445.685YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 37.669 5.184TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)37.669 5.184TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 18 155.268.527 2.440.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18 2.440.501 2.670.677Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 2.590.797 578.245Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 158.202.534 397.102Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -7.965.305 -1.205.523TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 155.268.527 2.440.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.808.913 91.158Temettü Gelirleri11 5.200 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 653.005 709.627Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -8.578 -174.296Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 704.421 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.162.961 626.489Yönetim Ücretleri8 -112.094 -20.578Saklama Ücretleri8 -30.844 -8.851Denetim Ücretleri8 -7.097 -6.518Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.259 -4.233Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -415.870 -8.064ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-572.164 -48.244ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.590.797 578.245NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.590.797 578.245DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.590.797 578.245http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921887BIST