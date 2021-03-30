***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.03.2021 18:56
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.804.644 -2.567.754
Net Dönem Karı (Zararı)
14.477.164 1.019.426
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.848.558 -615.111
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.670.378 -366.438
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.178.180 -248.673
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-91.063.194 -3.335.857
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -2.473.092 -149.310
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 64.744 71.277
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -88.654.846 -3.257.824
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-84.434.588 -2.931.542
Alınan Temettü
12 590.996 3.000
Alınan Faiz
12 2.038.948 360.788
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.826.890 13.681.349
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 362.929.647 20.701.238
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -267.102.757 -7.019.889
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.022.246 11.113.595
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.022.246 11.113.595
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 11.251.477 137.882
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 25.273.723 11.251.477
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 23.916.259 198.215
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.404.794 53.377
Ters Repo Alacakları
5 0 11.006.781
Takas Alacakları
6 2.606.652 149.310
Diğer Alacaklar
6 15.750 0
Finansal Varlıklar
10 98.973.343 5.140.466
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
7 447 298
TOPLAM VARLIKLAR
126.917.245 16.548.447
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 62.309
Diğer Borçlar
6 151.999 24.946
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
151.999 87.255
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11,19 126.765.246 16.461.192
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 16.461.192 1.760.417
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 14.477.164 1.019.426
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 362.929.647 20.701.238
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -267.102.757 -7.019.889
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 126.765.246 16.461.192
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.038.948 360.788
Temettü Gelirleri
12 590.996 3.000
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 7.783.206 472.241
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.178.180 248.673
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 232 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.591.562 1.084.702
Yönetim Ücretleri
9 -874.420 -38.534
Saklama Ücretleri
9 -16.751 -1.411
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
9 -7.098 -6.365
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -167.256 -10.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -48.873 -8.271
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.114.398 -65.276
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.477.164 1.019.426
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.477.164 1.019.426
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 14.477.164 1.019.426
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921962
BIST