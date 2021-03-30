***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-81.804.644 -2.567.754Net Dönem Karı (Zararı)14.477.164 1.019.426NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.848.558 -615.111Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.670.378 -366.438Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -5.178.180 -248.673İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-91.063.194 -3.335.857Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -2.473.092 -149.310Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 64.744 71.277İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 -88.654.846 -3.257.824FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-84.434.588 -2.931.542Alınan Temettü12 590.996 3.000Alınan Faiz12 2.038.948 360.788FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI95.826.890 13.681.349Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 362.929.647 20.701.238Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -267.102.757 -7.019.889YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.022.246 11.113.595NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.022.246 11.113.595DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 11.251.477 137.882DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 25.273.723 11.251.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 23.916.259 198.215Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 1.404.794 53.377Ters Repo Alacakları5 0 11.006.781Takas Alacakları6 2.606.652 149.310Diğer Alacaklar6 15.750 0Finansal Varlıklar10 98.973.343 5.140.466Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar7 447 298TOPLAM VARLIKLAR126.917.245 16.548.447YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 62.309Diğer Borçlar6 151.999 24.946TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)151.999 87.255TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11,19 126.765.246 16.461.192Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19 16.461.192 1.760.417Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 14.477.164 1.019.426Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 362.929.647 20.701.238Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -267.102.757 -7.019.889TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 126.765.246 16.461.192Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.038.948 360.788Temettü Gelirleri12 590.996 3.000Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 7.783.206 472.241Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.178.180 248.673Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 232 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.591.562 1.084.702Yönetim Ücretleri9 -874.420 -38.534Saklama Ücretleri9 -16.751 -1.411MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri9 -7.098 -6.365Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -167.256 -10.695Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -48.873 -8.271ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.114.398 -65.276ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.477.164 1.019.426NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.477.164 1.019.426DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 14.477.164 1.019.426http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921962BIST