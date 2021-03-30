***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.03.2021 18:56
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.739.937 12.411.989
Net Dönem Karı (Zararı)
100.986.585 18.919.851
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-78.775.380 -15.759.951
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -6.639.730 -5.679.410
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -72.135.650 -10.080.541
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.980.058 3.502.587
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 639.060 -692.355
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -10.578 51.456
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11 -12.608.540 4.143.486
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
10.231.147 6.662.487
Alınan Temettü
13 7.131.857 5.741.161
Alınan Faiz
13 376.933 8.341
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.815.351 -6.902.848
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.886.114
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-23.892.008 -6.829.927
Faiz Ödemeleri
-883.085 -72.921
Alınan Krediler
6.073.628
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.924.586 5.509.141
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.924.586 5.509.141
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 6.077.590 568.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 8.002.176 6.077.590
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19 7.350.207 6.081.146
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
19 669.550 0
Takas Alacakları
6 0 692.355
Diğer Alacaklar
53.295 0
Finansal Varlıklar
11 215.642.809 130.898.688
Diğer Varlıklar
7 223 154
TOPLAM VARLIKLAR
223.716.084 137.672.343
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 0 87.800
Krediler
7 6.073.628 0
Diğer Borçlar
6 206.061 128.839
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.279.689 216.639
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
217.436.395 137.455.704
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
20 137.455.704 125.365.780
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20 100.986.585 18.919.851
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20 2.886.114 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
20 -23.892.008 -6.829.927
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 217.436.395 137.455.704
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 376.933 8.341
Temettü Gelirleri
13 7.131.857 5.741.161
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 23.954.092 4.373.916
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 72.135.650 10.080.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 874.852 158.005
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
104.473.384 20.361.964
Yönetim Ücretleri
10 -1.742.588 -1.268.149
Saklama Ücretleri
10 -38.733 -51.591
Denetim Ücretleri
10 -7.097 -6.365
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -239.983 -11.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -575.313 -32.044
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.603.714 -1.369.192
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.869.670 18.992.772
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
15 -883.085 -72.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
100.986.585 18.919.851
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
100.986.585 18.919.851
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921964
BIST