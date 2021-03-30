Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.03.2021 18:56



***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.739.937 12.411.989
Net Dönem Karı (Zararı)
100.986.585 18.919.851
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-78.775.380 -15.759.951
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -6.639.730 -5.679.410
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -72.135.650 -10.080.541
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.980.058 3.502.587
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 639.060 -692.355
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -10.578 51.456
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11 -12.608.540 4.143.486
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
10.231.147 6.662.487
Alınan Temettü
13 7.131.857 5.741.161
Alınan Faiz
13 376.933 8.341
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.815.351 -6.902.848
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.886.114
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-23.892.008 -6.829.927
Faiz Ödemeleri
-883.085 -72.921
Alınan Krediler
6.073.628
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.924.586 5.509.141
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.924.586 5.509.141
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 6.077.590 568.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 8.002.176 6.077.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 7.350.207 6.081.146
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
19 669.550 0
Takas Alacakları
6 0 692.355
Diğer Alacaklar
53.295 0
Finansal Varlıklar
11 215.642.809 130.898.688
Diğer Varlıklar
7 223 154
TOPLAM VARLIKLAR
223.716.084 137.672.343
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 87.800
Krediler
7 6.073.628 0
Diğer Borçlar
6 206.061 128.839
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.279.689 216.639
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
217.436.395 137.455.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
20 137.455.704 125.365.780
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20 100.986.585 18.919.851
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20 2.886.114 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
20 -23.892.008 -6.829.927
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 217.436.395 137.455.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 376.933 8.341
Temettü Gelirleri
13 7.131.857 5.741.161
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 23.954.092 4.373.916
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 72.135.650 10.080.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 874.852 158.005
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
104.473.384 20.361.964
Yönetim Ücretleri
10 -1.742.588 -1.268.149
Saklama Ücretleri
10 -38.733 -51.591
Denetim Ücretleri
10 -7.097 -6.365
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -239.983 -11.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -575.313 -32.044
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.603.714 -1.369.192
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.869.670 18.992.772
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
15 -883.085 -72.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
100.986.585 18.919.851
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
100.986.585 18.919.851



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921964


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.396
Değişim :  0,23% |  3,22
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.401 En Düşük
1.371
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 375,10 115.038.713 % 10,00  
FRIGO 35,20 14.185.383 % 10,00  
JANTS 621,50 155.243.671 % 10,00  
VANGD 6,93 20.379.379 % 10,00  
BRYAT 437,60 73.601.662 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3270 8,3303 % 1,60  
Euro 9,7698 9,7871 % 1,24  
Sterlin 11,3762 11,4332 % 1,21  
Frank 8,7830 8,8359 % 1,13  
Riyal 2,2114 2,2225 % 1,55  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.687 1.688 -24,86  
Altın Gr. 450 450 -0,58  
Cumhuriyet 2.978 3.023 5,00  
Tam 2.964 3.041 4,96  
Yarım 1.433 1.471 2,40  
Çeyrek 719 736 1,20  
Gümüş.Ons 24,16 24,21 -0,46  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,05  
B. Petrol 64,23 64,23 -0,69  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru