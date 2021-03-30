***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.739.937 12.411.989Net Dönem Karı (Zararı)100.986.585 18.919.851NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-78.775.380 -15.759.951Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -6.639.730 -5.679.410Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -72.135.650 -10.080.541İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.980.058 3.502.587Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 639.060 -692.355Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 -10.578 51.456İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11 -12.608.540 4.143.486FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR10.231.147 6.662.487Alınan Temettü13 7.131.857 5.741.161Alınan Faiz13 376.933 8.341FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.815.351 -6.902.848Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.886.114Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-23.892.008 -6.829.927Faiz Ödemeleri-883.085 -72.921Alınan Krediler6.073.628YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.924.586 5.509.141NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.924.586 5.509.141DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 6.077.590 568.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 8.002.176 6.077.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri19 7.350.207 6.081.146Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri19 669.550 0Takas Alacakları6 0 692.355Diğer Alacaklar53.295 0Finansal Varlıklar11 215.642.809 130.898.688Diğer Varlıklar7 223 154TOPLAM VARLIKLAR223.716.084 137.672.343YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 0 87.800Krediler7 6.073.628 0Diğer Borçlar6 206.061 128.839TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.279.689 216.639TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)217.436.395 137.455.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)20 137.455.704 125.365.780Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)20 100.986.585 18.919.851Katılma Payı İhraç Tutarı (+)20 2.886.114 0Katılma Payı İade Tutarı (-)20 -23.892.008 -6.829.927TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 217.436.395 137.455.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 376.933 8.341Temettü Gelirleri13 7.131.857 5.741.161Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 23.954.092 4.373.916Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 72.135.650 10.080.541Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 874.852 158.005ESAS FAALİYET GELİRLERİ104.473.384 20.361.964Yönetim Ücretleri10 -1.742.588 -1.268.149Saklama Ücretleri10 -38.733 -51.591Denetim Ücretleri10 -7.097 -6.365Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -239.983 -11.043Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -575.313 -32.044ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.603.714 -1.369.192ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)101.869.670 18.992.772FİNANSMAN GİDERLERİ (-)15 -883.085 -72.921NET DÖNEM KARI (ZARARI)100.986.585 18.919.851DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)100.986.585 18.919.851http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921964BIST