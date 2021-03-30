***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.129.901 1.242.576Net Dönem Karı (Zararı)924.396 714.798NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-206.570 -352.129Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -121.670 -394.428Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -84.900 42.299İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.970.863 493.253Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -1.563 2.899Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 9.584 1.740İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 -3.978.884 488.614FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.253.037 855.922Alınan Faiz12 123.136 386.654FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.729.141 975.113Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 83.991.426 16.409.398Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -80.262.285 -15.434.285YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)599.240 2.217.689NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)599.240 2.217.689DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 3.599.540 1.381.851DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 4.198.780 3.599.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 199.157 2.608.329Ters Repo Alacakları5 4.007.562 1.000.616Diğer Alacaklar6 1.563Finansal Varlıklar10 4.545.627 481.986Diğer Varlıklar7 441 298TOPLAM VARLIKLAR8.754.350 4.091.229YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 15.834 6.250TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.834 6.250TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 19 8.738.516 4.084.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19 4.084.979 2.395.068Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 924.396 714.798Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 83.991.426 16.409.398Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -80.262.285 -15.434.285TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 8.738.516 4.084.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 123.136 386.654Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 835.857 420.108Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 84.900 -42.299Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 4.196 1.499ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.048.089 765.962Yönetim Ücretleri9 -74.780 -27.023Saklama Ücretleri9 -2.180 -1.729Denetim Ücretleri9 -7.098 -6.365Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -29.456 -7.513Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -10.179 -8.534ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-123.693 -51.164ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)924.396 714.798NET DÖNEM KARI (ZARARI)924.396 714.798DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)924.396 714.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921970BIST