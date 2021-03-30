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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.03.2021 19:02



***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.129.901 1.242.576
Net Dönem Karı (Zararı)
924.396 714.798
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-206.570 -352.129
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -121.670 -394.428
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -84.900 42.299
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.970.863 493.253
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -1.563 2.899
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 9.584 1.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -3.978.884 488.614
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.253.037 855.922
Alınan Faiz
12 123.136 386.654
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.729.141 975.113
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 83.991.426 16.409.398
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -80.262.285 -15.434.285
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
599.240 2.217.689
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
599.240 2.217.689
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 3.599.540 1.381.851
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 4.198.780 3.599.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 199.157 2.608.329
Ters Repo Alacakları
5 4.007.562 1.000.616
Diğer Alacaklar
6 1.563
Finansal Varlıklar
10 4.545.627 481.986
Diğer Varlıklar
7 441 298
TOPLAM VARLIKLAR
8.754.350 4.091.229
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 15.834 6.250
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.834 6.250
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 19 8.738.516 4.084.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 4.084.979 2.395.068
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 924.396 714.798
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 83.991.426 16.409.398
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -80.262.285 -15.434.285
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 8.738.516 4.084.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 123.136 386.654
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 835.857 420.108
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 84.900 -42.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.196 1.499
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.048.089 765.962
Yönetim Ücretleri
9 -74.780 -27.023
Saklama Ücretleri
9 -2.180 -1.729
Denetim Ücretleri
9 -7.098 -6.365
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -29.456 -7.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -10.179 -8.534
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-123.693 -51.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
924.396 714.798
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
924.396 714.798
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
924.396 714.798



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921970


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