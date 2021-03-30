***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.292.376 -1.737.271Net Dönem Karı (Zararı)5.455.101 620.906NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.231.844 -331.948Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -151.253 -5.567Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.080.591 -326.381İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.662.617 -2.031.477Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -593.804 16.433Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 596.952 357.534İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 -8.665.765 -2.405.444FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.439.360 -1.742.519Alınan Temettü12 146.984 5.248FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.041.482 2.300.933Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 49.795.749 5.699.127Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -42.754.267 -3.398.194YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.749.106 563.662NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.749.106 563.662DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 590.677 27.015DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 2.339.783 590.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 2.344.406 591.031Takas Alacakları6 596.388Diğer Alacaklar6 2.584Finansal Varlıklar10 13.796.775 3.050.492Diğer Varlıklar7 222 149TOPLAM VARLIKLAR16.737.791 3.644.256YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 919.796 363.366Diğer Borçlar6 50.176 9.654TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)969.972 373.020TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 19 15.767.819 3.271.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19 3.271.236 349.397Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 5.455.101 620.906Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 49.795.749 5.699.127Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -42.754.267 -3.398.194TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 15.767.819 3.271.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 146.984 5.248Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.586.951 315.101Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.080.591 326.381Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 461 11.042ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.814.987 657.772Yönetim Ücretleri9 -314.350 -21.273Saklama Ücretleri9 -2.691 -496Denetim Ücretleri9 -7.098 -6.365Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -24.886 -2.773Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -10.861 -5.959ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-359.886 -36.866ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.455.101 620.906NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.455.101 620.906DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 5.455.101 620.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921971BIST