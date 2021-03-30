***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.03.2021 19:02
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.292.376 -1.737.271
Net Dönem Karı (Zararı)
5.455.101 620.906
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.231.844 -331.948
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -151.253 -5.567
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.080.591 -326.381
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.662.617 -2.031.477
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -593.804 16.433
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 596.952 357.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -8.665.765 -2.405.444
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.439.360 -1.742.519
Alınan Temettü
12 146.984 5.248
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.041.482 2.300.933
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 49.795.749 5.699.127
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -42.754.267 -3.398.194
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.749.106 563.662
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.749.106 563.662
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 590.677 27.015
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 2.339.783 590.677
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 2.344.406 591.031
Takas Alacakları
6 596.388
Diğer Alacaklar
6 2.584
Finansal Varlıklar
10 13.796.775 3.050.492
Diğer Varlıklar
7 222 149
TOPLAM VARLIKLAR
16.737.791 3.644.256
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 919.796 363.366
Diğer Borçlar
6 50.176 9.654
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
969.972 373.020
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 19 15.767.819 3.271.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 3.271.236 349.397
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 5.455.101 620.906
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 49.795.749 5.699.127
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -42.754.267 -3.398.194
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 15.767.819 3.271.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 146.984 5.248
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.586.951 315.101
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.080.591 326.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 461 11.042
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.814.987 657.772
Yönetim Ücretleri
9 -314.350 -21.273
Saklama Ücretleri
9 -2.691 -496
Denetim Ücretleri
9 -7.098 -6.365
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -24.886 -2.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -10.861 -5.959
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-359.886 -36.866
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.455.101 620.906
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.455.101 620.906
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 5.455.101 620.906
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921971
BIST