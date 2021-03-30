***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.176.345 1.689.188Net Dönem Karı (Zararı)11.110.402 1.870.135NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.856.060 -727.913Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.319.970 -570.911Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.536.090 -157.002İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-40.706.874 -23.390Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -507.349 -238.463Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 73.112 240.856İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 -40.272.637 -25.783FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-35.452.532 1.118.832Alınan Temettü12 163.788 0Alınan Faiz12 2.112.399 570.356FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.799.736 1.097.365Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 127.834.121 8.650.943Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -74.034.385 -7.553.578YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.623.391 2.786.553NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.623.391 2.786.553DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 4.867.339 2.080.786DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 25.490.730 4.867.339Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 14.015.766 137.660Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 1.502.694 229.756Ters Repo Alacakları5 10.018.904 4.502.774Takas Alacakları6 507.349 0Diğer Alacaklar6 518.463 518.463Finansal Varlıklar10 48.150.801 4.342.218Diğer Varlıklar7 442 298TOPLAM VARLIKLAR74.714.419 9.731.169YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 646.726 573.614TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)646.726 573.614TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 19 74.067.693 9.157.555Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19 9.157.555 6.190.055Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 11.110.402 1.870.135Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 127.834.121 8.650.943Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -74.034.385 -7.553.578TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 74.067.693 9.157.555Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.112.399 570.356Temettü Gelirleri12