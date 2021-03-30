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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.03.2021 19:03



***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.176.345 1.689.188
Net Dönem Karı (Zararı)
11.110.402 1.870.135
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.856.060 -727.913
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.319.970 -570.911
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.536.090 -157.002
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-40.706.874 -23.390
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -507.349 -238.463
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 73.112 240.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -40.272.637 -25.783
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-35.452.532 1.118.832
Alınan Temettü
12 163.788 0
Alınan Faiz
12 2.112.399 570.356
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.799.736 1.097.365
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 127.834.121 8.650.943
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -74.034.385 -7.553.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.623.391 2.786.553
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.623.391 2.786.553
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 4.867.339 2.080.786
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 25.490.730 4.867.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 14.015.766 137.660
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.502.694 229.756
Ters Repo Alacakları
5 10.018.904 4.502.774
Takas Alacakları
6 507.349 0
Diğer Alacaklar
6 518.463 518.463
Finansal Varlıklar
10 48.150.801 4.342.218
Diğer Varlıklar
7 442 298
TOPLAM VARLIKLAR
74.714.419 9.731.169
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 646.726 573.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
646.726 573.614
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 19 74.067.693 9.157.555


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 9.157.555 6.190.055
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 11.110.402 1.870.135
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 127.834.121 8.650.943
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -74.034.385 -7.553.578
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 74.067.693 9.157.555


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.112.399 570.356
Temettü Gelirleri
12
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Çeyrek 719 736 1,20  
Gümüş.Ons 24,12 24,16 -0,51  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,03  
B. Petrol 64,19 64,19 -0,73  
Seans Raporu 18:05
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