***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.875.899 20.516.237Net Dönem Karı (Zararı)3.758.680 4.380.005NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.025.603 -1.248.716Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 29.550 -200.615Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 1.996.053 -1.048.101İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-18.675.269 17.217.580Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-24.769Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 26.574 1.569İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 -18.677.074 17.216.011FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.890.986 20.348.869Alınan Temettü6.780Alınan Faiz11 8.307 167.368FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.849.579 -1.991.991Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit20.080.191 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -30.929.770 -1.991.991YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.725.478 18.524.246NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.725.478 18.524.246DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 24.302.589 5.778.343DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 577.111 24.302.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 577.111 24.347.226Takas Alacakları24.769 0Finansal Varlıklar9 16.681.318 0Diğer Varlıklar6 0 297TOPLAM VARLIKLAR17.283.198 24.347.523YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 50.777 24.203TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)50.777 24.203TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 18 17.232.421 24.323.320Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18 24.323.320 21.935.306Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 3.758.680 4.380.005Katılma Payı İhraç Tutarı (+)20.080.191 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -30.929.770 -1.991.991TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 17.232.421 24.323.320Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 8.307 167.368Temettü Gelirleri6.780 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 159.121 3.883.376Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -1.996.053 1.048.101Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 5.735.629 384.271ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.913.784 5.483.116Yönetim Ücretleri8 -122.119 -237.090Saklama Ücretleri8 -11.174 -17.817Denetim Ücretleri8 -6.993 -6.516Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.478 -1.035Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -11.340 -840.653ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-155.104 -1.103.111ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.758.680 4.380.005NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.758.680 4.380.005DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.758.680 4.380.005http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921976BIST