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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.03.2021 19:04



***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.875.899 20.516.237
Net Dönem Karı (Zararı)
3.758.680 4.380.005
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.025.603 -1.248.716
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 29.550 -200.615
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 1.996.053 -1.048.101
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.675.269 17.217.580
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-24.769
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 26.574 1.569
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -18.677.074 17.216.011
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.890.986 20.348.869
Alınan Temettü
6.780
Alınan Faiz
11 8.307 167.368
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.849.579 -1.991.991
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.080.191 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -30.929.770 -1.991.991
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.725.478 18.524.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.725.478 18.524.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 24.302.589 5.778.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 577.111 24.302.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 577.111 24.347.226
Takas Alacakları
24.769 0
Finansal Varlıklar
9 16.681.318 0
Diğer Varlıklar
6 0 297
TOPLAM VARLIKLAR
17.283.198 24.347.523
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 50.777 24.203
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
50.777 24.203
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 18 17.232.421 24.323.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 24.323.320 21.935.306
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 3.758.680 4.380.005
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20.080.191 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -30.929.770 -1.991.991
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 17.232.421 24.323.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 8.307 167.368
Temettü Gelirleri
6.780 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 159.121 3.883.376
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.996.053 1.048.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 5.735.629 384.271
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.913.784 5.483.116
Yönetim Ücretleri
8 -122.119 -237.090
Saklama Ücretleri
8 -11.174 -17.817
Denetim Ücretleri
8 -6.993 -6.516
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.478 -1.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.340 -840.653
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-155.104 -1.103.111
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.758.680 4.380.005
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.758.680 4.380.005
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.758.680 4.380.005



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921976


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