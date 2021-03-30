***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.362.000 0Net Dönem Karı (Zararı)1.526.799 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-790.439 0Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili DüzeltmelerFaiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -227.849 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -562.590İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.172.400 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 166.948 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 -5.339.348 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.436.040 0Alınan Faiz10 227.850 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-153.810 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.690.809 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 16.857.823 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-12.167.014 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)328.809 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)328.809 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 328.809 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 328.809 0Finansal Varlıklar9 5.901.613 0Diğer Varlıklar6 325 0TOPLAM VARLIKLAR6.230.747 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 166.948 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)166.948