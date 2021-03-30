***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.03.2021 19:04
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.362.000 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.526.799 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-790.439 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -227.849 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -562.590
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.172.400 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 166.948 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -5.339.348 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.436.040 0
Alınan Faiz
10 227.850 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-153.810 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.690.809 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 16.857.823 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-12.167.014 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
328.809 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
328.809 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 328.809 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 328.809 0
Finansal Varlıklar
9 5.901.613 0
Diğer Varlıklar
6 325 0
TOPLAM VARLIKLAR
6.230.747 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 166.948 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
166.948