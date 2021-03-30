***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.540.745 -8.265.048Net Dönem Karı (Zararı)10.809.578 6.606.543NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.054.176 -3.745.501Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -9.049.028 -3.687.775Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -5.148 -57.726İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.304.001 -11.181.110Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 227.695 5.759.381Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 982.585 172.781İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6, 7, 10 -20.514.281 -17.113.272FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-17.548.599 -8.320.068Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12, 18 7.854 55.020FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.677.584 13.863.140Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 15.254.898 15.248.857Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.577.314 -1.385.717YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.863.161 5.598.092NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.863.161 5.598.092DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 5.979.599 381.507DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 116.438 5.979.599Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 116.438 5.982.305Diğer Alacaklar5 12.924 240.619Finansal Varlıklar10 10.781.812 17.047.214Teminata Verilen Finansal Varlıklar6 53.515.000 19.778.939Diğer Varlıklar7 2.755.028 662.378TOPLAM VARLIKLAR67.181.202 43.711.455YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.165.484 182.899TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.165.484 182.899TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)66.015.718 43.528.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)43.528.556 23.058.873Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 10.809.578 6.606.543Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 15.254.898 15.248.857Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.577.314 -1.385.717TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)66.015.718 43.528.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 7.854 55.020Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.408.062 2.545.309Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 9.049.028 3.687.775Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2.931.286 1.440.677ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.396.230 7.728.781Yönetim Ücretleri9 -595.479 -355.664Performans Ücretleri-529.053 0Saklama Ücretleri9 -81.671 -47.912Denetim Ücretleri9 -6.354 -9.751Danışmanlık Ücretleri9 -42.587 -24.829Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -284.396 -323.369Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -1.047.112 -360.713ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.586.652 -1.122.238ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.809.578 6.606.543NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.809.578 6.606.543DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.809.578 6.606.543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921977BIST