***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.03.2021 19:05
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.540.745 -8.265.048
Net Dönem Karı (Zararı)
10.809.578 6.606.543
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.054.176 -3.745.501
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -9.049.028 -3.687.775
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -5.148 -57.726
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.304.001 -11.181.110
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 227.695 5.759.381
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 982.585 172.781
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6, 7, 10 -20.514.281 -17.113.272
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-17.548.599 -8.320.068
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12, 18 7.854 55.020
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.677.584 13.863.140
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 15.254.898 15.248.857
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.577.314 -1.385.717
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.863.161 5.598.092
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.863.161 5.598.092
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 5.979.599 381.507
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 116.438 5.979.599
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 116.438 5.982.305
Diğer Alacaklar
5 12.924 240.619
Finansal Varlıklar
10 10.781.812 17.047.214
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 53.515.000 19.778.939
Diğer Varlıklar
7 2.755.028 662.378
TOPLAM VARLIKLAR
67.181.202 43.711.455
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.165.484 182.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.165.484 182.899
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
66.015.718 43.528.556
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
43.528.556 23.058.873
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 10.809.578 6.606.543
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 15.254.898 15.248.857
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.577.314 -1.385.717
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
66.015.718 43.528.556
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 7.854 55.020
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.408.062 2.545.309
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 9.049.028 3.687.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.931.286 1.440.677
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.396.230 7.728.781
Yönetim Ücretleri
9 -595.479 -355.664
Performans Ücretleri
-529.053 0
Saklama Ücretleri
9 -81.671 -47.912
Denetim Ücretleri
9 -6.354 -9.751
Danışmanlık Ücretleri
9 -42.587 -24.829
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -284.396 -323.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.047.112 -360.713
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.586.652 -1.122.238
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.809.578 6.606.543
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.809.578 6.606.543
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.809.578 6.606.543
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921977
BIST