***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI56.092.350 -66.934.756Net Dönem Karı (Zararı)12.485.424 9.302.603NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-13.337.976 -9.649.778Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -13.311.179 -9.236.682Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -26.797 -413.096İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER43.669.645 -75.864.889Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -13.148 76.604İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 43.682.793 -75.941.493FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR42.817.093 -76.212.064Alınan Faiz11 13.275.257 9.277.308FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-52.141.247 67.889.469Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 524.151.388 195.217.242Katılma