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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.03.2021 19:04



***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.092.350 -66.934.756
Net Dönem Karı (Zararı)
12.485.424 9.302.603
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.337.976 -9.649.778
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -13.311.179 -9.236.682
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -26.797 -413.096
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
43.669.645 -75.864.889
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -13.148 76.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 43.682.793 -75.941.493
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
42.817.093 -76.212.064
Alınan Faiz
11 13.275.257 9.277.308
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.141.247 67.889.469
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 524.151.388 195.217.242
Katılma
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Altın Gr. 451 451 0,09  
Cumhuriyet 2.978 3.023 5,00  
Tam 2.964 3.041 4,96  
Yarım 1.433 1.471 2,40  
Çeyrek 719 736 1,20  
Gümüş.Ons 24,12 24,16 -0,51  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,03  
B. Petrol 64,19 64,19 -0,73  
Seans Raporu 18:05
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