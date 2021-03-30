***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.03.2021 17:55
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.286.098
Net Dönem Karı (Zararı)
264.144
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-266.079
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -40.164
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -225.915
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.319.553
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 10.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -1.329.614
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.321.488
Alınan Faiz
10 40.164
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.774
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.453.639
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 9.555.895
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-8.102.256
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
167.541
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
167.541
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 167.541
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 167.541 0
Finansal Varlıklar
8 1.555.529 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.723.070 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 10.061 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.061 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9,17 1.713.009 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17 0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17 264.144 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 9.555.895 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17 -8.107.030 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.713.009 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 40.164 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 51.646 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 225.915 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 31.945 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
349.670 0
Yönetim Ücretleri
7 -14.108 0
Saklama Ücretleri
7 -17.135 0
Denetim Ücretleri
7 -3.604 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -59 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -50.620 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-85.526 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
264.144 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
264.144 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
264.144 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921885
BIST