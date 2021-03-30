***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.286.098Net Dönem Karı (Zararı)264.144NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-266.079Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -40.164Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -225.915İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.319.553Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 10.061İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 -1.329.614FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.321.488Alınan Faiz10 40.164Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.774FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.453.639Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 9.555.895Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-8.102.256YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)167.541NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)167.541DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 167.541Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 167.541 0Finansal Varlıklar8 1.555.529 0TOPLAM VARLIKLAR1.723.070 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 10.061 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.061 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9,17 1.713.009 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17 0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)17 264.144 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)17 9.555.895 0Katılma Payı İade Tutarı (-)17 -8.107.030 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 1.713.009 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 40.164 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 51.646 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 225.915 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 31.945 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ349.670 0Yönetim Ücretleri7 -14.108 0Saklama Ücretleri7 -17.135 0Denetim Ücretleri7 -3.604 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -59 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -50.620 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-85.526 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)264.144 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)264.144 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)264.144 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921885BIST