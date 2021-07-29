***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2021 18:12
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.270.906 -13.849.574
Net Dönem Karı (Zararı)
6.383.454 3.805.622
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.957.302 -3.126.686
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.957.302 -3.121.538
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -5.148
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.155.246 -14.536.364
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 12.924
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -81.949 599.131
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,7,10 -1.086.221 -15.135.495
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.270.906 -13.857.428
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12,18 7.854
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.010.106 8.496.934
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 9.245.922
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19 -1.010.106 -748.988
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
260.800 -5.352.640
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
260.800 -5.352.640
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 116.438 5.979.599
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 377.238 626.959
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 377.238 116.438
Diğer Alacaklar
5 12.924
Finansal Varlıklar
10 14.146.621 10.781.812
Diğer Varlıklar
6,7 57.948.742 56.270.028
TOPLAM VARLIKLAR
72.472.601 67.181.202
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.083.535 1.165.484
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.083.535 1.165.484
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
71.389.066 66.015.718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
66.015.718 43.528.556
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 6.383.454 3.805.622
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 9.245.922
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -1.010.106 -748.988
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
71.389.066 55.831.112
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 61.074 533.205
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.957.302 3.121.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.1 3.304.562 1.196.098
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.322.938 4.850.841
Yönetim Ücretleri
9 -343.697 -265.441
Performans Ücretleri
9 -217.097
Saklama Ücretleri
9 -50.224 -36.923
Denetim Ücretleri
9 -1.947 -2.639
Danışmanlık Ücretleri
9 -3.750 -17.146
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -240.855 -284.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13.2 -81.914 -438.733
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-939.484 -1.045.219
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.383.454 3.805.622
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.383.454 3.805.622
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.383.454 3.805.622
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952709
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