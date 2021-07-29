***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.270.906 -13.849.574Net Dönem Karı (Zararı)6.383.454 3.805.622NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.957.302 -3.126.686Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.957.302 -3.121.538Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -5.148İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.155.246 -14.536.364Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 12.924Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -81.949 599.131İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6,7,10 -1.086.221 -15.135.495FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.270.906 -13.857.428Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12,18 7.854FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.010.106 8.496.934Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 9.245.922Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19 -1.010.106 -748.988YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)260.800 -5.352.640NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)260.800 -5.352.640DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 116.438 5.979.599DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 377.238 626.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 377.238 116.438Diğer Alacaklar5 12.924Finansal Varlıklar10 14.146.621 10.781.812Diğer Varlıklar6,7 57.948.742 56.270.028TOPLAM VARLIKLAR72.472.601 67.181.202YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.083.535 1.165.484TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.083.535 1.165.484TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)71.389.066 66.015.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)66.015.718 43.528.556Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 6.383.454 3.805.622Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 9.245.922Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -1.010.106 -748.988TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)71.389.066 55.831.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 61.074 533.205Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.957.302 3.121.538Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13.1 3.304.562 1.196.098ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.322.938 4.850.841Yönetim Ücretleri9 -343.697 -265.441Performans Ücretleri9 -217.097Saklama Ücretleri9 -50.224 -36.923Denetim Ücretleri9 -1.947 -2.639Danışmanlık Ücretleri9 -3.750 -17.146Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -240.855 -284.337Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13.2 -81.914 -438.733ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-939.484 -1.045.219ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.383.454 3.805.622NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.383.454 3.805.622DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.383.454 3.805.622http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952709BIST