***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-141.275Net Dönem Karı (Zararı)6.511.577NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.642.500Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -6.642.500İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.352Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -4.586İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6,7,9 -5.766FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-141.275FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI298.638Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 298.638YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)157.363NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)157.363DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 116.007DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 273.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 273.370 116.007Diğer Varlıklar6,7 43.968.248 37.319.982TOPLAM VARLIKLAR44.241.618 37.435.989YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 23.687 28.273TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)23.687 28.273TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10,18 44.217.931 37.407.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)37.407.716Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 6.511.577Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 298.638TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 44.217.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 6.642.500ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.642.500Yönetim Ücretleri9 -48.923Saklama Ücretleri9 -19.422Denetim Ücretleri9 -4.028Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -87Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12.1 -58.463ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-130.923ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.511.577NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.511.577DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.511.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048275BIST