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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.07.2022 18:09
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-141.275
Net Dönem Karı (Zararı)
6.511.577
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.642.500
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -6.642.500
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.352
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -4.586
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,7,9 -5.766
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-141.275
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
298.638
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 298.638
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
157.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
157.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 116.007
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 273.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 273.370 116.007
Diğer Varlıklar
6,7 43.968.248 37.319.982
TOPLAM VARLIKLAR
44.241.618 37.435.989
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 23.687 28.273
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.687 28.273
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10,18 44.217.931 37.407.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
37.407.716
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 6.511.577
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 298.638
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 44.217.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 6.642.500
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.642.500
Yönetim Ücretleri
9 -48.923
Saklama Ücretleri
9 -19.422
Denetim Ücretleri
9 -4.028
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -87
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12.1 -58.463
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-130.923
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.511.577
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.511.577
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.511.577



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048275


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Tam 6.729 6.807 16,00  
Yarım 3.279 3.328 8,00  
Çeyrek 1.644 1.663 4,00  
Gümüş.Ons 19,78 19,82 0,71  
Gümüş Gr. 11,38 11,40 0,42  
B. Petrol 103 103 0,94  
Seans Raporu 18:05
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