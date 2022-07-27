***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.07.2022 18:10
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.697 260.800
Net Dönem Karı (Zararı)
27.116.584 6.383.454
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.568.995 -3.957.302
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -18.260.650 -3.957.302
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -308.345 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.669.006 -1.155.246
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.093 12.924
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -642.069 -81.949
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6-7-10 -7.025.844 -1.086.221
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
878.583 1.270.906
Alınan Temettü
19 -1.262.625 -1.010.106
Alınan Faiz
12 308.345 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.697 260.800
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.697 260.800
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 105.621 116.438
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 29.924 377.238
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 29.924 105.621
Diğer Alacaklar
5 3.595 2.502
Finansal Varlıklar
10 60.438.156 39.809.995
Diğer Varlıklar
6-7 49.268.703 44.610.370
TOPLAM VARLIKLAR
109.740.378 84.528.488
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.390.841 2.032.910
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.390.841 108.349.537 82.495.578
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
82.495.578 66.015.718
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 27.116.584 6.383.454
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -1.262.625 -1.010.106
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 108.349.537 71.389.066
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 308.345 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 7.866.329 61.074
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 18.260.650 3.957.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.261.324 3.304.562
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29.696.648 7.322.938
Yönetim Ücretleri
9 -452.018 -343.697
Performans Ücretleri
9 0 -217.097
Saklama Ücretleri
9 -84.241 -50.224
Denetim Ücretleri
9 -4.028 -1.947
Danışmanlık Ücretleri
9 -9.225 -3.750
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -240.816 -240.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.789.736 -81.914
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.580.064 -939.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.116.584 6.383.454
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.116.584 6.383.454
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.116.584 6.383.454
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048276
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