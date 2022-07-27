***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-75.697 260.800Net Dönem Karı (Zararı)27.116.584 6.383.454NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-18.568.995 -3.957.302Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -18.260.650 -3.957.302Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -308.345 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.669.006 -1.155.246Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -1.093 12.924Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -642.069 -81.949İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6-7-10 -7.025.844 -1.086.221FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR878.583 1.270.906Alınan Temettü19 -1.262.625 -1.010.106Alınan Faiz12 308.345 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-75.697 260.800NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-75.697 260.800DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 105.621 116.438DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 29.924 377.238Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 29.924 105.621Diğer Alacaklar5 3.595 2.502Finansal Varlıklar10 60.438.156 39.809.995Diğer Varlıklar6-7 49.268.703 44.610.370TOPLAM VARLIKLAR109.740.378 84.528.488YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.390.841 2.032.910TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.390.841 108.349.537 82.495.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)82.495.578 66.015.718Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 27.116.584 6.383.454Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -1.262.625 -1.010.106TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 108.349.537 71.389.066Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 308.345 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 7.866.329 61.074Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 18.260.650 3.957.302Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 3.261.324 3.304.562ESAS FAALİYET GELİRLERİ29.696.648 7.322.938Yönetim Ücretleri9 -452.018 -343.697Performans Ücretleri9 0 -217.097Saklama Ücretleri9 -84.241 -50.224Denetim Ücretleri9 -4.028 -1.947Danışmanlık Ücretleri9 -9.225 -3.750Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -240.816 -240.855Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -1.789.736 -81.914ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.580.064 -939.484ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.116.584 6.383.454NET DÖNEM KARI (ZARARI)27.116.584 6.383.454DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)27.116.584 6.383.454http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048276BIST