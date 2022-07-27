***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.551Net Dönem Karı (Zararı)3.657.270NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.713.901Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -3.713.901İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER10.080Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 14.448İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 -4.368FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-46.551FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIKatılma Payı İhraçlarından Elde Edilen NakitKatılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-46.551NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-46.551DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 295.939DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 249.388Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 249.388 295.939Finansal Varlıklar9 18.568.835 14.854.934Diğer Varlıklar6 4.368 0TOPLAM VARLIKLAR18.822.591 15.150.873YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 17.435 2.987TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.435 2.987TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)18.805.156 15.147.886Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18 15.147.886Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 3.657.270TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 18.805.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.713.901ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.713.901Yönetim Ücretleri8 -21.667Saklama Ücretleri8 -20.883Denetim Ücretleri8 -7.227Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -6.854ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-56.631ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.657.270NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.657.270DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.657.270http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048283BIST