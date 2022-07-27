***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.07.2022 18:11
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.551
Net Dönem Karı (Zararı)
3.657.270
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.713.901
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.713.901
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.080
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 14.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -4.368
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-46.551
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.551
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.551
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 295.939
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 249.388
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 249.388 295.939
Finansal Varlıklar
9 18.568.835 14.854.934
Diğer Varlıklar
6 4.368 0
TOPLAM VARLIKLAR
18.822.591 15.150.873
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 17.435 2.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.435 2.987
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.805.156 15.147.886
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 15.147.886
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 3.657.270
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 18.805.156
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.713.901
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.713.901
Yönetim Ücretleri
8 -21.667
Saklama Ücretleri
8 -20.883
Denetim Ücretleri
8 -7.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -6.854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-56.631
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.657.270
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.657.270
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.657.270
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048283
BIST