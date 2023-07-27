***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.436.272 -141.275Net Dönem Karı (Zararı)91.079.602 6.511.577NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-62.167.710 -6.642.500Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -62.167.710 -6.642.500İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-38.348.164 -10.352Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 199.580 -4.586İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6-7-9 -38.547.744 -5.766FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.436.272 -141.275FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.995.364 298.638Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 10.995.364 298.638YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.559.092 157.363NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.559.092 157.363DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 8.519.764 116.007DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 10.078.856 273.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 10.078.856 8.519.764Diğer Varlıklar6-7 154.501.713 53.786.257TOPLAM VARLIKLAR164.580.569 62.306.021YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 227.916 28.336TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)227.916 28.336TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10-18 164.352.653 62.277.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)62.277.685 37.407.716Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 91.079.604 6.511.577Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 10.995.364 298.638TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 164.352.653 44.217.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 28.021.864 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 62.167.710 6.642.500Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 1.872.204ESAS FAALİYET GELİRLERİ92.061.778 6.642.500Yönetim Ücretleri9 -201.446 -48.923Saklama Ücretleri9 -88.094 -19.422Denetim Ücretleri9 -7.712 -4.028Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -16.853 -87Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -668.071 -58.463ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-982.176 -130.923ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)91.079.602 6.511.577NET DÖNEM KARI (ZARARI)91.079.602 6.511.577DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)91.079.602 6.511.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175810BIST