***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.07.2023 16:12
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.436.272 -141.275
Net Dönem Karı (Zararı)
91.079.602 6.511.577
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-62.167.710 -6.642.500
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -62.167.710 -6.642.500
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-38.348.164 -10.352
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 199.580 -4.586
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6-7-9 -38.547.744 -5.766
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.436.272 -141.275
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.995.364 298.638
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 10.995.364 298.638
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.559.092 157.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.559.092 157.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.519.764 116.007
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.078.856 273.370
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 10.078.856 8.519.764
Diğer Varlıklar
6-7 154.501.713 53.786.257
TOPLAM VARLIKLAR
164.580.569 62.306.021
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 227.916 28.336
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
227.916 28.336
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10-18 164.352.653 62.277.685
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
62.277.685 37.407.716
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 91.079.604 6.511.577
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 10.995.364 298.638
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 164.352.653 44.217.931
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 28.021.864 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 62.167.710 6.642.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.872.204
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
92.061.778 6.642.500
Yönetim Ücretleri
9 -201.446 -48.923
Saklama Ücretleri
9 -88.094 -19.422
Denetim Ücretleri
9 -7.712 -4.028
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -16.853 -87
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -668.071 -58.463
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-982.176 -130.923
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.079.602 6.511.577
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
91.079.602 6.511.577
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
91.079.602 6.511.577
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175810
BIST