***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
06.05.2020 17:59
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Açıklamalar
Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843095
BIST
17:4498.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -321,12
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
17:447,1927
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1185
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
17:447,7669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0970
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
17:44390,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,82
|Açılış
|: 390,27
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.708.065
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.769.483
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|634.858
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|205.382
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|324.696.882
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,27
|325.457.210
|% -9,91
|
|DEVA
|14,64
|53.301.724
|% -8,67
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|MAALT
|75,70
|24.348.407
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,48
|942.033.232
|% 9,73
|
|GARAN
|8,08
|610.921.123
|% -0,74
|
|TSPOR
|5,55
|537.905.085
|% -3,14
|
|GUSGR
|3,23
|521.804.971
|% 8,75
|
|KOZAA
|12,37
|502.228.934
|% 3,78
|
|KRDMD
|2,48
|942.033.232
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,23
|521.804.971
|% 8,75
|
|KARSN
|1,87
|284.828.458
|% 8,09
|
|GSRAY
|2,60
|367.564.959
|% -2,26
|
|YKBNK
|2,09
|258.380.657
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8529
|8,8973
|% 0,86
|
|Frank
|7,3432
|7,3874
|% 1,29
|
|Riyal
|1,9097
|1,9192
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|-15,62
|
|Altın Gr.
|389
|390
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.544
|3,80
|
|Tam
|2.565
|2.610
|8,00
|
|Yarım
|1.252
|1.276
|3,90
|
|Çeyrek
|624
|638
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|14,98
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|
|B. Petrol
|29,62
|29,62
|-1,35
|
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