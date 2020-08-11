***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
11.08.2020 12:52
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Açıklamalar
Faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867927
BIST
15:181.101
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 25,75
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
15:187,2443
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,0934
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
15:188,5493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0664
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
15:18461,42
En Yüksek
|Değişim
|: -3,56%
|| -17,03
|Açılış
|: 461,42
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,77
BIST En Aktif Hisseler15:18
|MEGAP
|3,66
|1.396.345
|% 10,91
|
|MEGAP
|3,66
|1.396.345
|% 10,91
|
|KUTPO
|31,46
|19.921.127
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|60.021.673
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|9.990.761
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|42.125.039
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.652.819
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,32
|1.510.774.862
|% 7,20
|
|ASELS
|18,32
|1.449.840.722
|% 1,61
|
|SISE
|6,46
|1.224.877.228
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,00
|1.030.390.600
|% 1,01
|
|GARAN
|6,89
|1.011.812.897
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,00
|1.030.390.600
|% 1,01
|
|SISE
|6,46
|1.224.877.228
|% 8,57
|
|YKBNK
|2,13
|360.768.823
|% 4,41
|
|AKBNK
|4,94
|754.389.745
|% 3,78
|
|GARAN
|6,89
|1.011.812.897
|% 4,87
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2420
|7,2443
|% -1,27
|
|Euro
|8,5370
|8,5493
|% -0,77
|
|Sterlin
|9,4804
|9,5279
|% -0,87
|
|Frank
|7,9185
|7,9662
|% -0,79
|
|Riyal
|1,9269
|1,9365
|% -1,23
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-49,74
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-17,82
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.051
|3.129
|-149,23
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-72,18
|
|Çeyrek
|740
|757
|-36,09
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,78
|-1,37
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,42
|
|B. Petrol
|45,56
|45,56
|0,57
|