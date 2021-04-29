***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.04.2021 14:40
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932284
BIST
15:011.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 17,02
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
15:018,2189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0302
|Açılış
|: 8,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2224
En Düşük
8,1390
15:019,9836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0343
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
15:01468,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,73
|Açılış
|: 468,47
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler15:01
|CMBTN
|259,60
|11.089.290
|% 10,00
|
|KONYA
|956,00
|31.123.606
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|40.469.298
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.219.395
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|50.613.102
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.238.504
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|KSTUR
|270,00
|567.038
|% -8,47
|
|GARAN
|7,24
|721.431.263
|% 1,69
|
|EREGL
|19,14
|467.211.419
|% 1,06
|
|PETKM
|6,63
|432.878.734
|% 1,69
|
|SASA
|36,86
|357.388.818
|% 1,26
|
|AKBNK
|4,90
|307.644.821
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,11
|223.815.128
|% 0,48
|
|GARAN
|7,24
|721.431.263
|% 1,69
|
|PETKM
|6,63
|432.878.734
|% 1,69
|
|AKBNK
|4,90
|307.644.821
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,11
|59.035.305
|% 3,74
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2154
|8,2189
|% 0,37
|
|Euro
|9,9782
|9,9836
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,4096
|11,4668
|% 0,22
|
|Frank
|8,9890
|9,0431
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1810
|2,1919
|% 0,17
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-5,84
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|25,00
|
|Tam
|3.079
|3.158
|28,13
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|13,60
|
|Çeyrek
|746
|764
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,05
|
|B. Petrol
|67,73
|67,73
|0,95
|