***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
09.08.2021 12:19
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Açıklamalar
Faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955919
BIST
15:091.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.433
15:098,6375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0219
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
15:0910,1757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0210
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
15:09485,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,76
|Açılış
|: 485,77
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler15:07
|GENIL
|14,30
|573.146.240
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.366.827
|% 9,98
|
|EDATA
|17,76
|27.988.717
|% 9,97
|
|RODRG
|16,22
|8.992.550
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|FADE
|10,98
|89.408.745
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.901.710
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,72
|44.757.365
|% -9,41
|
|DAGHL
|15,73
|25.429.034
|% -7,74
|
|DNISI
|12,21
|15.824.707
|% -7,15
|
|SISE
|8,25
|954.364.533
|% 3,13
|
|GARAN
|9,18
|864.435.143
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,03
|575.204.497
|% 0,37
|
|GENIL
|14,30
|573.146.240
|% 10,00
|
|THYAO
|12,87
|454.688.790
|% 0,31
|
|ZRGYO
|1,60
|399.926.674
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,47
|427.804.068
|% 0,00
|
|SISE
|8,25
|954.364.533
|% 3,13
|
|GARAN
|9,18
|864.435.143
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,03
|575.204.497
|% 0,37
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6397
|8,6449
|% 0,34
|
|Euro
|10,1706
|10,1766
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,9591
|12,0191
|% 0,36
|
|Frank
|9,3892
|9,4457
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2976
|2,3091
|% 0,30
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|-15,46
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,89
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|-20,36
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-9,85
|
|Çeyrek
|778
|795
|-4,93
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|-2,58
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:19DAGHL
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 15.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 588, 967 adet işlem
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15:18XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 8, 910.00 milyon TL de
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15:18ISGSY
Yüzde -9.32 oranında düşüşle 9.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 493, 243 adet işlem
-
15:17ISGSY
Yüzde -9.41 oranında düşüşle 9.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 492, 095 adet işlem
-
15:16PKENT
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 2, 001.50 lira fiyatla işlem gören hissede 127 adet işlem