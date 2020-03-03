***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









-42.666 -42.666 262.458 -1.504.121 6.197.898 4.693.777 39.663.569 39.663.569Transferler0 0 0 0 311.148 5.886.750 -6.197.898 -311.148 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -28.944 -28.944 -28.944 0 0 2.418.659 2.418.659 2.389.715 2.389.715Dönem Sonu Bakiyeler15 34.750.000 -71.610 -71.610 -71.610 573.606 4.382.629 2.418.659 6.801.288 42.053.284 42.053.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.482.101 7.963.523Dönem Karı (Zararı)2.418.659 6.197.898Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.418.659 6.197.898Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.106.403 -1.062.634Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9, 10, 17 903.678 247.769Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18 0 109.673Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 0 109.673Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler231.119 -17.134Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 197.445 123.024Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 33.674 -140.158Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler40.963 -40.963Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 40.963 -40.963Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5, 18 -5.682.101 -3.310.248Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5, 18 -5.682.101 -3.310.248Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 399.938 1.948.269İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.560.854 6.094.049Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -4.524.776 6.272.901Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-401.414 -286.008İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7, 22 -72.452 -10.207İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -328.962 -275.801Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-498.614 -106.020İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12, 22 -11.180 2.929İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -487.434 -108.949Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-61.370 74.815İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -61.370 74.815Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-74.680 138.361İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12, 22 -2.075 5.004İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -72.605 133.357Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.248.598 11.229.313Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 0 -5.454Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 766.497 -3.260.336YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -32.287Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -32.287Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -2.286Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -30.001FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-600.401 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-600.401 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -600.401 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.082.502 7.931.236NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.082.502 7.931.236DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.699.981 768.745DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.617.479 8.699.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.617.479 8.740.944Finansal Yatırımlar5 39.905.226 29.698.349Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar38.865.283 29.624.712Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar38.865.283 29.624.712İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar1.039.943 73.637Ticari Alacaklar865.332 463.918İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 22 176.610 104.158İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 688.722 359.760Diğer Alacaklar32.337 21.157İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12, 22 32.337 21.157Peşin Ödenmiş Giderler540.820 54.959İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 540.820 54.959Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 823.360 3.267.472ARA TOPLAM43.784.554 42.246.799TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR43.784.554 42.246.799DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar80.100 80.100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 80.100 80.100Maddi Duran Varlıklar8 214.884 412.565Mobilya ve Demirbaşlar60.021 132.609Özel Maliyetler154.863 279.956Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.065.694 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 28.539 55.723Bilgisayar Yazılımları28.539 55.723Peşin Ödenmiş Giderler10.859 9.286İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 10.859 9.286Ertelenmiş Vergi Varlığı20 165.240 144.433TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.565.316 702.107TOPLAM VARLIKLAR45.349.870 42.948.906KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları759.294 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları759.294 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 759.294 0Ticari Borçlar82.596 143.966İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 82.596 143.966Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 369.992 1.634.098Kısa Vadeli Karşılıklar1.175.040 1.019.658Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.055.310 933.602Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 119.730 86.056Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler209.713 284.393İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12, 22 3.484 5.559İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 206.229 278.834ARA TOPLAM2.596.635 3.082.115TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.596.635 3.082.115UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar384.812 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar384.812 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6 384.812 0Uzun Vadeli Karşılıklar315.139 203.222Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 315.139 203.222TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER699.951 203.222TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.296.586 3.285.337ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.053.284 39.663.569Ödenmiş Sermaye15 34.750.000 34.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-71.610 -42.666Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -71.610 -42.666Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -71.610 -42.666Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler573.606 262.458Yasal Yedekler573.606 262.458Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 4.382.629 -1.504.121Net Dönem Karı veya Zararı2.418.659 6.197.898TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.053.284 39.663.569TOPLAM KAYNAKLAR45.349.870 42.948.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 3.319.412 2.305.492TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.319.412 2.305.492BRÜT KAR (ZARAR)3.319.412 2.305.492Genel Yönetim Giderleri17 -8.246.855 -7.989.971Pazarlama Giderleri17 -37.532 -33.315Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 8.517.829 15.049.315Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -519.253 -1.185.354ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.033.601 8.146.167FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.033.601 8.146.167Finansman Giderleri19 -215.004 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.818.597 8.146.167Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-399.938 -1.948.269Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -413.509 -1.634.098Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 13.571 -314.171SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.418.659 6.197.898DÖNEM KARI (ZARARI)2.418.659 6.197.898Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.418.659 6.197.898Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 21 0,06960000 0,17840000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-28.944 -11.678Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -36.180 -14.597Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.236 2.919Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 7.236 2.919Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-28.944 -11.678TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.389.715 6.186.220Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.389.715 6.186.220http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823946BIST