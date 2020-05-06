***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
06.05.2020 17:59
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -42.666 -42.666 -42.666 262.458 -1.504.121 6.197.898 4.693.777 39.663.569 39.663.569
Transferler
0 0 0 0 311.148 5.886.750 -6.197.898 -311.148 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 4.052 4.052 4.052 0 0 1.889.566 1.889.566 1.893.618 1.893.618
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -38.614 -38.614 -38.614 573.606 4.382.629 1.889.566 6.272.195 41.557.187 41.557.187
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -71.610 -71.610 -71.610 573.606 4.382.629 2.418.659 6.801.288 42.053.284 42.053.284
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -43.517 0 -43.517 -43.517 -43.517
Transferler
0 0 0 0 134.075 2.284.584 -2.418.659 -134.075 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 9.551 9.551 9.551 0 0 -1.939.946 -1.939.946 1.930.395 1.930.395
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -62.059 -62.059 -62.059 707.681 6.623.696 -1.939.946 4.683.750 40.079.372 40.079.372
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.940.237 -3.321.694
Dönem Karı (Zararı)
-1.939.946 1.889.566
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.939.946 1.889.566
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.165.845 -2.925.052
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10, 17 234.108 59.899
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-385.093 -434.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -342.801 -378.241
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -42.292 -56.618
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -28.767
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -28.767
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5, 18 1.620.839 -2.941.316
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5, 18 1.620.839 -2.941.316
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 695.991 419.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.575.976 -2.244.063
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 5.180.100 -2.146.263
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
266.719 227.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7, 22 -106.526 -21.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 373.245 248.386
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.649 -151.730
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12, 22 -113.485 -76.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 31.836 -74.735
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.706 -68.503
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -75.706 lçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -62.059 -71.610
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -62.059 -71.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
707.681 573.606
Yasal Yedekler
707.681 573.606
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 6.623.696 4.382.629
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.939.946 2.418.659
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.079.372 42.053.284
TOPLAM KAYNAKLAR
43.414.760 45.349.870
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 1.336.497 615.448
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.336.497 615.448
BRÜT KAR (ZARAR)
1.336.497 615.448
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.385.156 -2.010.105
Pazarlama Giderleri
17 -24.294 -5.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.631.159 3.772.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.756.359 -62.591
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.198.153 2.309.557
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.198.153 2.309.557
Finansman Giderleri
19 -45.802 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.243.955 2.309.557
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-695.991 -419.991
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -771.091 -427.033
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 75.100 7.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.939.946 1.889.566
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.939.946 1.889.566
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.939.946 1.889.566
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç / (kayıp) 21 -0,05580000 0,05440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.551 4.052
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 11.939 5.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.388 -1.014
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 -2.388 -1.014
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.551 4.052
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.930.395 1.893.618
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.930.395 1.893.618
Ana Ortaklık Payları
0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843094
BIST