***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 34.750.000 -42.666 -42.666 -42.666 262.458 -1.504.121 6.197.898 4.693.777 39.663.569 39.663.569Transferler0 0 0 0 311.148 5.886.750 -6.197.898 -311.148 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 4.052 4.052 4.052 0 0 1.889.566 1.889.566 1.893.618 1.893.618Dönem Sonu Bakiyeler15 34.750.000 -38.614 -38.614 -38.614 573.606 4.382.629 1.889.566 6.272.195 41.557.187 41.557.187Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 34.750.000 -71.610 -71.610 -71.610 573.606 4.382.629 2.418.659 6.801.288 42.053.284 42.053.284Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 -43.517 0 -43.517 -43.517 -43.517Transferler0 0 0 0 134.075 2.284.584 -2.418.659 -134.075 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 9.551 9.551 9.551 0 0 -1.939.946 -1.939.946 1.930.395 1.930.395Dönem Sonu Bakiyeler15 34.750.000 -62.059 -62.059 -62.059 707.681 6.623.696 -1.939.946 4.683.750 40.079.372 40.079.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.940.237 -3.321.694Dönem Karı (Zararı)-1.939.946 1.889.566Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.939.946 1.889.566Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.165.845 -2.925.052Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9, 10, 17 234.108 59.899Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-385.093 -434.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -342.801 -378.241Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -42.292 -56.618Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -28.767Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 0 -28.767Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5, 18 1.620.839 -2.941.316Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5, 18 1.620.839 -2.941.316Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 695.991 419.991İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.575.976 -2.244.063Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 5.180.100 -2.146.263Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler266.719 227.208İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7, 22 -106.526 -21.178İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 373.245 248.386Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-81.649 -151.730İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12, 22 -113.485 -76.995İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 31.836 -74.735Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-75.706 -68.503İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -75.706 lçüm Kazançları (Kayıpları)15 -62.059 -71.610Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -62.059 -71.610Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler707.681 573.606Yasal Yedekler707.681 573.606Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 6.623.696 4.382.629Net Dönem Karı veya Zararı-1.939.946 2.418.659TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.079.372 42.053.284TOPLAM KAYNAKLAR43.414.760 45.349.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.336.497 615.448TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.336.497 615.448BRÜT KAR (ZARAR)1.336.497 615.448Genel Yönetim Giderleri17 -2.385.156 -2.010.105Pazarlama Giderleri17 -24.294 -5.705Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.631.159 3.772.510Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.756.359 -62.591ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.198.153 2.309.557FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.198.153 2.309.557Finansman Giderleri19 -45.802 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.243.955 2.309.557Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-695.991 -419.991Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -771.091 -427.033Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 75.100 7.042SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.939.946 1.889.566DÖNEM KARI (ZARARI)-1.939.946 1.889.566Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.939.946 1.889.566Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (kayıp) 21 -0,05580000 0,05440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.551 4.052Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 11.939 5.066Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.388 -1.014Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 -2.388 -1.014Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.551 4.052TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.930.395 1.893.618Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.930.395 1.893.618Ana Ortaklık Payları0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843094BIST