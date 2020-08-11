***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 34.750.000 -42.666 -42.666 -42.666 262.458 -1.504.121 6.197.898 4.693.777 39.663.569 39.663.569Transferler0 0 0 0 311.148 5.886.750 -6.197.898 -311.148 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 7.125 7.125 7.125 0 0 2.335.368 2.335.368 2.342.493 2.342.493Dönem Sonu Bakiyeler15 34.750.000 -35.541 -35.541 -35.541 573.606 4.382.629 2.335.368 6.717.997 42.006.062 42.006.062Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 34.750.000 -71.610 -71.610 -71.610 573.606 4.382.629 2.418.659 6.801.288 42.053.284 42.053.284Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 -49.789 0 -49.789 -49.789 -49.789Transferler0 0 0 0 134.075 2.284.584 -2.418.659 -134.075 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -70.111 -70.111 -70.111 0 0 1.035.339 1.035.339 965.228 965.228Dönem Sonu Bakiyeler15 34.750.000 -141.721 -141.721 -141.721 707.681 6.617.424 1.035.339 7.652.763 42.968.723 42.968.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.743.684 -2.696.651Dönem Karı (Zararı)1.035.339 2.335.368Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.035.339 2.335.368Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler525.202 -3.465.862Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9, 10, 17 520.981 434.545Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler49.430 -83.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 71.505 -37.802Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -22.075 -45.556Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 20.022Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 0 20.022Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5, 18 -862.621 -4.224.098Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5, 18 -862.621 -4.224.098Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 817.412 387.027İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.546.520 -1.128.395Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 8.256.710 -1.644.339Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler301.280 212.482İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7, 22 -152.235 -8.980İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 453.515 221.462Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.564 -151.772İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12, 22 -95.917 -73.490İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 69.353 -78.282Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-76.509 -25.939İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -76.509 -25.939Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler91.603 481.173İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12, 22 -2.099 -1.742İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 93.702 482.915Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.107.061 -2.258.889Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -363.377 -437.762YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-103.587 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-103.587 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -66.587 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -37.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-413.839 -271.394Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-413.839 -271.394Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -413.839 -271.394YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.226.258 -2.968.045NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.226.258 -2.968.045DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.617.479 8.699.981DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.843.737 5.731.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.843.737 1.617.479Finansal Yatırımlar5 32.511.137 39.905.226Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar32.464.127 38.865.283Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar32.464.127 38.865.283İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar47.010 1.039.943Ticari Alacaklar564.052 865.332İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 22 328.845 176.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 235.207 688.722Diğer Alacaklar207.739 32.337İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12, 22 128.254 32.337İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22 79.485 0Peşin Ödenmiş Giderler382.439 540.820İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 382.439 540.820Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 766.956 823.360ARA TOPLAM45.276.060 43.784.554TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR45.276.060 43.784.554DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar80.100 80.100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 80.100 80.100Maddi Duran Varlıklar8 190.641 214.884Mobilya ve Demirbaşlar98.324 60.021Özel Maliyetler92.317 154.863Kullanım Hakkı Varlıkları10 758.617 1.065.694Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 50.245 28.539Bilgisayar Yazılımları50.245 28.539Peşin Ödenmiş Giderler20.402 10.859İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 20.402 10.859Ertelenmiş Vergi Varlığı20 351.813 165.240TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.451.818 1.565.316TOPLAM VARLIKLAR46.727.878 45.349.870KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları567.706 759.294İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları567.706 759.294Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 567.706 759.294Ticari Borçlar6.087 82.596İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.087 82.596Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 986.457 369.992Kısa Vadeli Karşılıklar1.175.588 1.175.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.077.933 1.055.310Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 97.655 119.730Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler301.316 209.713İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12, 22 1.385 3.484İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 299.931 206.229ARA TOPLAM3.037.154 2.596.635TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.037.154 2.596.635UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar270.341 384.812İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar270.341 384.812Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6 270.341 384.812Uzun Vadeli Karşılıklar451.660 315.139Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 451.660 315.139TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER722.001 699.951TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.759.155 3.296.586ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.968.723 42.053.284Ödenmiş Sermaye15 34.750.000 34.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-141.721 -71.610Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -141.721 -71.610Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -141.721 -71.610Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler707.681 573.606Yasal Yedekler707.681 573.606Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 6.617.424 4.382.629Net Dönem Karı veya Zararı1.035.339 2.418.659TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.968.723 42.053.284TOPLAM KAYNAKLAR46.727.878 45.349.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.578.885 1.305.615 1.242.388 690.167TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.578.885 1.305.615 1.242.388 690.167BRÜT KAR (ZARAR)2.578.885 1.305.615 1.242.388 690.167Genel Yönetim Giderleri17 -5.008.649 -4.143.643 -2.623.493 -2.133.538Pazarlama Giderleri17 -41.568 -17.191 -17.274 -11.486Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 5.707.172 5.806.630 4.076.013 2.034.120Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.297.347 -117.924 459.012 -55.333ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.938.493 2.833.487 3.136.646 523.930FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.938.493 2.833.487 3.136.646 523.930Finansman Giderleri19 -85.742 -111.092 -39.940 -111.092SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.852.751 2.722.395 3.096.706 412.838Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-817.412 -387.027 -121.421 32.964Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -986.457 -483.200 -215.366 -56.167Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 169.045 96.173 93.945 89.131SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.035.339 2.335.368 2.975.285 445.802DÖNEM KARI (ZARARI)1.035.339 2.335.368 2.975.285 445.802Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.035.339 2.335.368 2.975.285 445.802Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (kayıp) 21 0,02980000 0,06720000 0,08600000 0,01300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-70.111 7.125 -79.662 3.073Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -87.639 8.908 -99.578 3.842Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17.528 -1.783 19.916 -769Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 17.528 -1.783 19.916 -769Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-70.111 7.125 -79.662 3.073TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)965.228 2.342.493 2.895.623 448.875Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları965.228 2.342.493 2.895.623 448.875http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867926BIST