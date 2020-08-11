***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2020 12:51
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -42.666 -42.666 -42.666 262.458 -1.504.121 6.197.898 4.693.777 39.663.569 39.663.569
Transferler
0 0 0 0 311.148 5.886.750 -6.197.898 -311.148 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 7.125 7.125 7.125 0 0 2.335.368 2.335.368 2.342.493 2.342.493
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -35.541 -35.541 -35.541 573.606 4.382.629 2.335.368 6.717.997 42.006.062 42.006.062
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -71.610 -71.610 -71.610 573.606 4.382.629 2.418.659 6.801.288 42.053.284 42.053.284
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -49.789 0 -49.789 -49.789 -49.789
Transferler
0 0 0 0 134.075 2.284.584 -2.418.659 -134.075 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -70.111 -70.111 -70.111 0 0 1.035.339 1.035.339 965.228 965.228
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -141.721 -141.721 -141.721 707.681 6.617.424 1.035.339 7.652.763 42.968.723 42.968.723
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.743.684 -2.696.651
Dönem Karı (Zararı)
1.035.339 2.335.368
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.035.339 2.335.368
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
525.202 -3.465.862
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10, 17 520.981 434.545
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.430 -83.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 71.505 -37.802
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -22.075 -45.556
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 20.022
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 0 20.022
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5, 18 -862.621 -4.224.098
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5, 18 -862.621 -4.224.098
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 817.412 387.027
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.546.520 -1.128.395
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 8.256.710 -1.644.339
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
301.280 212.482
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7, 22 -152.235 -8.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 453.515 221.462
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.564 -151.772
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12, 22 -95.917 -73.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 69.353 -78.282
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.509 -25.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -76.509 -25.939
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
91.603 481.173
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12, 22 -2.099 -1.742
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 93.702 482.915
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.107.061 -2.258.889
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -363.377 -437.762
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-103.587 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-103.587 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -66.587 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -37.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-413.839 -271.394
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-413.839 -271.394
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -413.839 -271.394
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.226.258 -2.968.045
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.226.258 -2.968.045
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.617.479 8.699.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.843.737 5.731.936
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.843.737 1.617.479
Finansal Yatırımlar
5 32.511.137 39.905.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
32.464.127 38.865.283
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
32.464.127 38.865.283
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
47.010 1.039.943
Ticari Alacaklar
564.052 865.332
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 22 328.845 176.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 235.207 688.722
Diğer Alacaklar
207.739 32.337
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12, 22 128.254 32.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22 79.485 0
Peşin Ödenmiş Giderler
382.439 540.820
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 382.439 540.820
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 766.956 823.360
ARA TOPLAM
45.276.060 43.784.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.276.060 43.784.554
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
80.100 80.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 80.100 80.100
Maddi Duran Varlıklar
8 190.641 214.884
Mobilya ve Demirbaşlar
98.324 60.021
Özel Maliyetler
92.317 154.863
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 758.617 1.065.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 50.245 28.539
Bilgisayar Yazılımları
50.245 28.539
Peşin Ödenmiş Giderler
20.402 10.859
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 20.402 10.859
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 351.813 165.240
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.451.818 1.565.316
TOPLAM VARLIKLAR
46.727.878 45.349.870
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
567.706 759.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
567.706 759.294
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 567.706 759.294
Ticari Borçlar
6.087 82.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.087 82.596
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 986.457 369.992
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.175.588 1.175.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.077.933 1.055.310
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 97.655 119.730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
301.316 209.713
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12, 22 1.385 3.484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 299.931 206.229
ARA TOPLAM
3.037.154 2.596.635
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.037.154 2.596.635
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
270.341 384.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
270.341 384.812
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 270.341 384.812
Uzun Vadeli Karşılıklar
451.660 315.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 451.660 315.139
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
722.001 699.951
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.759.155 3.296.586
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.968.723 42.053.284
Ödenmiş Sermaye
15 34.750.000 34.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-141.721 -71.610
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -141.721 -71.610
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -141.721 -71.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
707.681 573.606
Yasal Yedekler
707.681 573.606
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 6.617.424 4.382.629
Net Dönem Karı veya Zararı
1.035.339 2.418.659
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.968.723 42.053.284
TOPLAM KAYNAKLAR
46.727.878 45.349.870
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 2.578.885 1.305.615 1.242.388 690.167
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.578.885 1.305.615 1.242.388 690.167
BRÜT KAR (ZARAR)
2.578.885 1.305.615 1.242.388 690.167
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.008.649 -4.143.643 -2.623.493 -2.133.538
Pazarlama Giderleri
17 -41.568 -17.191 -17.274 -11.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 5.707.172 5.806.630 4.076.013 2.034.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.297.347 -117.924 459.012 -55.333
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.938.493 2.833.487 3.136.646 523.930
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.938.493 2.833.487 3.136.646 523.930
Finansman Giderleri
19 -85.742 -111.092 -39.940 -111.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.852.751 2.722.395 3.096.706 412.838
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-817.412 -387.027 -121.421 32.964
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -986.457 -483.200 -215.366 -56.167
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 169.045 96.173 93.945 89.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.035.339 2.335.368 2.975.285 445.802
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.035.339 2.335.368 2.975.285 445.802
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.035.339 2.335.368 2.975.285 445.802
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç / (kayıp) 21 0,02980000 0,06720000 0,08600000 0,01300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-70.111 7.125 -79.662 3.073
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -87.639 8.908 -99.578 3.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.528 -1.783 19.916 -769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 17.528 -1.783 19.916 -769
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-70.111 7.125 -79.662 3.073
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
965.228 2.342.493 2.895.623 448.875
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
965.228 2.342.493 2.895.623 448.875
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867926
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