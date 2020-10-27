***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2020 12:14
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -42.666 -42.666 -42.666 262.458 -1.504.121 6.197.898 4.693.777 39.663.569 39.663.569
Transferler
0 0 0 0 311.148 5.886.750 -6.197.898 -311.148 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.616 1.616 1.616 0 0 750.988 750.988 752.604 752.604
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -41.050 -41.050 -41.050 573.606 4.382.629 750.988 5.133.617 40.416.173 40.416.173
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -71.610 -71.610 -71.610 573.606 4.382.629 2.418.659 6.801.288 42.053.284 42.053.284
Diğer Düzeltmeler
-49.789 0 -49.789 -49.789 -49.789
Transferler
0 0 0 0 134.075 2.284.584 -2.418.659 -134.075 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -105.150 -105.150 -105.150 0 0 5.850.467 5.850.467 5.745.317 5.745.317
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -176.760 -176.760 -176.760 707.681 6.617.424 5.850.467 12.467.891 47.748.812 47.748.812
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.719.760 -6.674.429
Dönem Karı (Zararı)
5.850.467 750.988
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.850.467 750.988
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.476.051 -3.028.007
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10, 17 781.341 665.961
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
247.993 89.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 279.865 142.045
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -31.872 -52.776
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 40.963
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 0 40.963
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5, 18 -6.734.186 -3.849.325
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5, 18 -6.734.186 -3.849.325
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 2.228.801 25.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
928.284 -4.637.556
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 547.598 -4.728.371
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
339.467 237.168
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7, 22 -192.335 -28.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 531.802 265.514
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
120.930 -129.264
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12, 22 -53.729 -44.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 174.659 -84.399
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.345 -96.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -69.345 -96.400
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.366 79.311
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12, 22 -1.264 -4.196
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -9.102 83.507
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.302.700 -6.914.575
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -582.940 240.146
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-103.587 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-103.587 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -66.587 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -37.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-635.288 -433.006
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-635.288 -433.006
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -635.288 -433.006
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.980.885 -7.107.435
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.980.885 -7.107.435
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.617.479 8.699.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.598.364 1.592.546
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.598.364 1.617.479
Finansal Yatırımlar
5 46.091.814 39.905.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
46.049.878 38.865.283
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
46.049.878 38.865.283
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
41.936 1.039.943
Ticari Alacaklar
525.865 865.332
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 22 368.945 176.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 156.920 688.722
Diğer Alacaklar
165.551 32.337
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12, 22 86.066 32.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22 79.485 0
Peşin Ödenmiş Giderler
277.133 540.820
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 277.133 540.820
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 986.519 823.360
ARA TOPLAM
51.645.246 43.784.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.645.246 43.784.554
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
80.100 80.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 80.100 80.100
Maddi Duran Varlıklar
8 146.010 214.884
Mobilya ve Demirbaşlar
84.967 60.021
Özel Maliyetler
61.043 154.863
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 551.188 1.065.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 41.945 28.539
Bilgisayar Yazılımları
41.945 28.539
Peşin Ödenmiş Giderler
20.402 10.859
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 20.402 10.859
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 400.851 165.240
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.240.496 1.565.316
TOPLAM VARLIKLAR
52.885.742 45.349.870
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
407.048 759.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
407.048 759.294
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 407.048 759.294
Ticari Borçlar
13.251 82.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 13.251 82.596
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 2.438.124 369.992
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.349.167 1.175.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.261.309 1.055.310
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 87.858 119.730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
199.347 209.713
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12, 22 2.220 3.484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 197.127 206.229
ARA TOPLAM
4.406.937 2.596.635
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.406.937 2.596.635
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
209.550 384.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
209.550 384.812
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 209.550 384.812
Uzun Vadeli Karşılıklar
520.443 315.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 520.443 315.139
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
729.993 699.951
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.136.930 3.296.586
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.748.812 42.053.284
Ödenmiş Sermaye
15 34.750.000 34.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-176.760 -71.610
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -176.760 -71.610
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -176.760 -71.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
707.681 573.606
Yasal Yedekler
707.681 573.606
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 6.617.424 4.382.629
Net Dönem Karı veya Zararı
5.850.467 2.418.659
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.748.812 42.053.284
TOPLAM KAYNAKLAR
52.885.742 45.349.870
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 4.069.896 2.039.099 1.491.011 733.484
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.069.896 2.039.099 1.491.011 733.484
BRÜT KAR (ZARAR)
4.069.896 2.039.099 1.491.011 733.484
Genel Yönetim Giderleri
17 -7.188.210 -6.205.235 -2.179.561 -2.061.592
Pazarlama Giderleri
17 -61.095 -26.329 -19.527 -9.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 11.579.209 5.786.224 5.872.037 -20.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -206.448 -653.830 1.090.899 -535.906
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.193.352 939.929 6.254.859 -1.893.558
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.193.352 939.929 6.254.859 -1.893.558
Finansman Giderleri
19 -114.084 -163.816 -28.342 -52.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.079.268 776.113 6.226.517 -1.946.282
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.228.801 -25.125 -1.411.389 361.902
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.438.124 -161.640 -1.451.667 321.560
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 209.323 136.515 40.278 40.342
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.850.467 750.988 4.815.128 -1.584.380
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.850.467 750.988 4.815.128 -1.584.380
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.850.467 750.988 4.815.128 -1.584.380
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç / Kayıp 21 0,16840000 0,02160000 0,13900000 -0,04600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-105.150 1.616 -35.039 -5.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -131.438 2.020 -43.799 -6.888
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.288 -404 8.760 1.379
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 26.288 -404 8.760 1.379
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-105.150 1.616 -35.039 -5.509
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.745.317 752.604 4.780.089 -1.589.889
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.745.317 752.604 4.780.089 -1.589.889
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884290
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