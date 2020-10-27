***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 34.750.000 -42.666 -42.666 -42.666 262.458 -1.504.121 6.197.898 4.693.777 39.663.569 39.663.569Transferler0 0 0 0 311.148 5.886.750 -6.197.898 -311.148 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 1.616 1.616 1.616 0 0 750.988 750.988 752.604 752.604Dönem Sonu Bakiyeler15 34.750.000 -41.050 -41.050 -41.050 573.606 4.382.629 750.988 5.133.617 40.416.173 40.416.173Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 34.750.000 -71.610 -71.610 -71.610 573.606 4.382.629 2.418.659 6.801.288 42.053.284 42.053.284Diğer Düzeltmeler-49.789 0 -49.789 -49.789 -49.789Transferler0 0 0 0 134.075 2.284.584 -2.418.659 -134.075 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -105.150 -105.150 -105.150 0 0 5.850.467 5.850.467 5.745.317 5.745.317Dönem Sonu Bakiyeler15 34.750.000 -176.760 -176.760 -176.760 707.681 6.617.424 5.850.467 12.467.891 47.748.812 47.748.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.719.760 -6.674.429Dönem Karı (Zararı)5.850.467 750.988Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.850.467 750.988Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.476.051 -3.028.007Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9, 10, 17 781.341 665.961Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler247.993 89.269Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 279.865 142.045Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -31.872 -52.776Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 40.963Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 0 40.963Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5, 18 -6.734.186 -3.849.325Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5, 18 -6.734.186 -3.849.325Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 2.228.801 25.125İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler928.284 -4.637.556Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 547.598 -4.728.371Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler339.467 237.168İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7, 22 -192.335 -28.346İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 531.802 265.514Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler120.930 -129.264İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12, 22 -53.729 -44.865İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 174.659 -84.399Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-69.345 -96.400İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -69.345 -96.400Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.366 79.311İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12, 22 -1.264 -4.196İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -9.102 83.507Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.302.700 -6.914.575Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -582.940 240.146YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-103.587 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-103.587 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -66.587 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -37.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-635.288 -433.006Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-635.288 -433.006Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -635.288 -433.006YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.980.885 -7.107.435NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.980.885 -7.107.435DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.617.479 8.699.981DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.598.364 1.592.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.598.364 1.617.479Finansal Yatırımlar5 46.091.814 39.905.226Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar46.049.878 38.865.283Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar46.049.878 38.865.283İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar41.936 1.039.943Ticari Alacaklar525.865 865.332İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 22 368.945 176.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 156.920 688.722Diğer Alacaklar165.551 32.337İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12, 22 86.066 32.337İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22 79.485 0Peşin Ödenmiş Giderler277.133 540.820İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 277.133 540.820Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 986.519 823.360ARA TOPLAM51.645.246 43.784.554TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR51.645.246 43.784.554DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar80.100 80.100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 80.100 80.100Maddi Duran Varlıklar8 146.010 214.884Mobilya ve Demirbaşlar84.967 60.021Özel Maliyetler61.043 154.863Kullanım Hakkı Varlıkları10 551.188 1.065.694Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 41.945 28.539Bilgisayar Yazılımları41.945 28.539Peşin Ödenmiş Giderler20.402 10.859İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 20.402 10.859Ertelenmiş Vergi Varlığı20 400.851 165.240TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.240.496 1.565.316TOPLAM VARLIKLAR52.885.742 45.349.870KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları407.048 759.294İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları407.048 759.294Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 407.048 759.294Ticari Borçlar13.251 82.596İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 13.251 82.596Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 2.438.124 369.992Kısa Vadeli Karşılıklar1.349.167 1.175.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.261.309 1.055.310Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 87.858 119.730Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler199.347 209.713İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12, 22 2.220 3.484İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 197.127 206.229ARA TOPLAM4.406.937 2.596.635TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.406.937 2.596.635UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar209.550 384.812İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar209.550 384.812Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6 209.550 384.812Uzun Vadeli Karşılıklar520.443 315.139Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 520.443 315.139TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER729.993 699.951TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.136.930 3.296.586ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar47.748.812 42.053.284Ödenmiş Sermaye15 34.750.000 34.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-176.760 -71.610Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -176.760 -71.610Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -176.760 -71.610Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler707.681 573.606Yasal Yedekler707.681 573.606Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 6.617.424 4.382.629Net Dönem Karı veya Zararı5.850.467 2.418.659TOPLAM ÖZKAYNAKLAR47.748.812 42.053.284TOPLAM KAYNAKLAR52.885.742 45.349.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 4.069.896 2.039.099 1.491.011 733.484TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.069.896 2.039.099 1.491.011 733.484BRÜT KAR (ZARAR)4.069.896 2.039.099 1.491.011 733.484Genel Yönetim Giderleri17 -7.188.210 -6.205.235 -2.179.561 -2.061.592Pazarlama Giderleri17 -61.095 -26.329 -19.527 -9.138Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 11.579.209 5.786.224 5.872.037 -20.406Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -206.448 -653.830 1.090.899 -535.906ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.193.352 939.929 6.254.859 -1.893.558FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.193.352 939.929 6.254.859 -1.893.558Finansman Giderleri19 -114.084 -163.816 -28.342 -52.724SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.079.268 776.113 6.226.517 -1.946.282Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.228.801 -25.125 -1.411.389 361.902Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -2.438.124 -161.640 -1.451.667 321.560Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 209.323 136.515 40.278 40.342SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.850.467 750.988 4.815.128 -1.584.380DÖNEM KARI (ZARARI)5.850.467 750.988 4.815.128 -1.584.380Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.850.467 750.988 4.815.128 -1.584.380Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / Kayıp 21 0,16840000 0,02160000 0,13900000 -0,04600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-105.150 1.616 -35.039 -5.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -131.438 2.020 -43.799 -6.888Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.288 -404 8.760 1.379Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 26.288 -404 8.760 1.379Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-105.150 1.616 -35.039 -5.509TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.745.317 752.604 4.780.089 -1.589.889Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.745.317 752.604 4.780.089 -1.589.889http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884290BIST