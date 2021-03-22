***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 34.750.000 -42.666 -42.666 -42.666 262.458 -1.504.121 6.197.898 4.693.777 39.663.569 39.663.569Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 311.148 5.886.750 -6.197.898 -311.148 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -28.944 -28.944 -28.944 0 0 2.418.659 2.418.659 2.389.715 2.389.715Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 34.750.000 -71.610 -71.610 -71.610 573.606 4.382.629 2.418.659 6.801.288 42.053.284 42.053.284Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 34.750.000 -71.610 -71.610 -71.610 573.606 4.382.629 2.418.659 6.801.288 42.053.284 42.053.284Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 -49.789 0 -49.789 -49.789 -49.789Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 134.075 2.284.584 -2.418.659 -134.075 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -77.894 -77.894 -77.894 0 0 6.958.723 6.958.723 6.880.829 6.880.829Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 34.750.000 -149.504 -149.504 -149.504 707.681 6.617.424 6.958.723 13.576.147 48.884.324 48.884.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.301.199 -6.482.101Dönem Karı (Zararı)6.958.723 2.418.659Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.348.693 -4.106.403Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9, 10, 17 1.009.766 903.678Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler310.944 231.119Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 322.023 197.445Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -11.079 33.674Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-781 40.963Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 -781 40.963Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5, 18 -4.743.224 -5.682.101Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5, 18 -4.743.224 -5.682.101Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 2.074.602 399.938İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-274.482 -5.560.854Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 2.420.575 -4.524.776Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.627.738 -401.414İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7, 22 -285.483 -72.452İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.342.255 -328.962Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.234.410 -498.614İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12, 22 -11.372 -11.180İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -1.223.038 -487.434Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.348 -61.370İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -21.348 -61.370Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler188.439 -74.680İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12, 22 -1.921 -2.075İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 190.360 -72.605Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.335.548 -7.248.598Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -2.034.349 766.497YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-161.486 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-161.486 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -124.486 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -37.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-832.924 -600.401Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-832.924 -600.401Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -832.924 -600.401YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.306.789 -7.082.502NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.306.789 -7.082.502DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.617.479 8.699.981DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.924.268 1.617.479Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.925.049 1.617.479Finansal Yatırımlar5 42.227.875 39.905.226Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar39.167.579 38.865.283Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar39.167.579 38.865.283İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar3.060.296 1.039.943Ticari Alacaklar2.493.070 865.332İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 22 462.093 176.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.030.977 688.722Diğer Alacaklar153.607 32.337İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12, 22 43.709 32.337İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar109.898 0Peşin Ödenmiş Giderler1.093.836 540.820İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.093.836 540.820Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 2.437.927 823.360ARA TOPLAM52.331.364 43.784.554TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR52.331.364 43.784.554DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar80.100 80.100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 80.100 80.100Maddi Duran Varlıklar8 155.658 214.884Mobilya ve Demirbaşlar125.889 60.021Özel Maliyetler29.769 154.863Kullanım Hakkı Varlıkları10 343.760 1.065.694Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 35.050 28.539Bilgisayar Yazılımları35.050 28.539Peşin Ödenmiş Giderler570.983 10.859İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 570.983 10.859Ertelenmiş Vergi Varlığı20 247.984 165.240TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.433.535 1.565.316TOPLAM VARLIKLAR53.764.899 45.349.870KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları238.566 759.294İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları238.566 759.294Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 238.566 759.294Ticari Borçlar61.248 82.596İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 61.248 82.596Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 2.137.873 369.992Kısa Vadeli Karşılıklar1.386.765 1.175.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.278.114 1.055.310Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 108.651 119.730Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler398.152 209.713İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12, 22 1.563 3.484İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 396.589 206.229ARA TOPLAM4.222.604 2.596.635TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.222.604 2.596.635UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar146.246 384.812İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar146.246 384.812Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6 146.246 384.812Uzun Vadeli Karşılıklar511.725 315.139Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 511.725 315.139Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER657.971 699.951TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.880.575 3.296.586ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar48.884.324 42.053.284Ödenmiş Sermaye15 34.750.000 34.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-149.504 -71.610Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -149.504 -71.610Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -149.504 -71.610Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler707.681 573.606Yasal Yedekler707.681 573.606Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 6.617.424 4.382.629Net Dönem Karı veya Zararı6.958.723 2.418.659TOPLAM ÖZKAYNAKLAR48.884.324 42.053.284TOPLAM KAYNAKLAR53.764.899 45.349.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 7.532.139 3.319.412TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.532.139 3.319.412BRÜT KAR (ZARAR)7.532.139 3.319.412Genel Yönetim Giderleri17 -9.641.100 -8.246.855Pazarlama Giderleri17 -77.701 -37.532Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 11.653.470 8.517.829Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -303.518 -519.253ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.163.290 3.033.601FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.163.290 3.033.601Finansman Giderleri19 -129.965 -215.004SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.033.325 2.818.597Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.074.602 -399.938Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -2.137.873 -413.509Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 63.271 13.571SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.958.723 2.418.659DÖNEM KARI (ZARARI)6.958.723 2.418.659Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.958.723 2.418.659Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 21 0,20030000 0,06960000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-77.894 -28.944Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -97.367 -36.180Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19.473 7.236Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 19.473 7.236Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-77.894 -28.944TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.880.829 2.389.715Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.880.829 2.389.715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919747BIST