***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 34.750.000 -71.610 -71.610 -71.610 573.606 4.382.629 2.418.659 6.801.288 42.053.284 42.053.284Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 -43.517 0 -43.517 -43.517 -43.517Transferler0 0 0 0 134.075 2.284.584 -2.418.659 -134.075 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 9.551 9.551 9.551 0 0 -1.939.946 -1.939.946 -1.930.395 -1.930.395Dönem Sonu Bakiyeler15 34.750.000 -62.059 -62.059 -62.059 707.681 6.623.696 -1.939.946 4.683.750 40.079.372 40.079.372Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 34.750.000 -149.504 -149.504 -149.504 707.681 6.617.424 6.958.723 13.576.147 48.884.324 48.884.324Transferler0 0 0 0 337.981 6.620.742 -6.958.723 -337.981 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 47.574 47.574 47.574 0 0 4.678.879 4.678.879 4.726.453 4.726.453Dönem Sonu Bakiyeler15 34.750.000 -101.930 -101.930 -101.930 1.045.662 13.238.166 4.678.879 17.917.045 53.610.777 53.610.777Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.974.799 5.940.237Dönem Karı (Zararı)4.678.879 -1.939.946Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.678.879 -1.939.946Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.347.456 2.165.845Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9, 10, 17 107.008 234.108Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-343.246 -385.093Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -373.875 -342.801Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 30.629 -42.292Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler5 -835 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5, 18 -4.065.141 1.620.839Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5, 18 -4.065.141 1.620.839Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 954.758 695.991İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.646.514 5.575.976Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 6.978.474 5.180.100Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.790.289 266.719İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7, 22 -19.005 -106.526İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.809.294 373.245Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler65.743 -81.649İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12, 22 -127.171 -113.485İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 192.914 31.836Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-41.409 -75.706İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -41.409 -75.706Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-146.583 286.512İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12, 22 3.204 10.435İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -149.787 276.077Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.977.937 5.801.875Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -3.138 138.362YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -37.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -37.000Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -37.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-56.088 -176.071Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-56.088 -176.071Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -56.088 -176.071YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.918.711 5.727.166NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.918.711 5.727.166DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.924.268 1.617.479DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.842.979 7.344.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.844.596 3.925.049Finansal Yatırımlar5 39.314.542 42.227.875Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar36.173.064 39.167.579Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar36.173.064 39.167.579İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar3.141.478 3.060.296Ticari Alacaklar702.781 2.493.070İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 22 481.098 462.093İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 221.683 2.030.977Diğer Alacaklar250.365 153.607İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12, 22 170.880 43.709İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar79.485 109.898Peşin Ödenmiş Giderler931.335 1.093.836İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 931.335 1.093.836Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 303.192 2.437.927ARA TOPLAM55.346.811 52.331.364TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR55.346.811 52.331.364DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar80.100 80.100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 80.100 80.100Maddi Duran Varlıklar8 108.915 155.658Mobilya ve Demirbaşlar108.915 125.889Özel Maliyetler0 29.769Kullanım Hakkı Varlıkları10 289.078 343.760Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 29.467 35.050Bilgisayar Yazılımları29.467 35.050Peşin Ödenmiş Giderler570.983 570.983İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 570.983 570.983Ertelenmiş Vergi Varlığı20 298.536 247.984TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.377.079 1.433.535TOPLAM VARLIKLAR56.723.890 53.764.899KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları248.412 238.566İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları248.412 238.566Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 248.412 238.566Ticari Borçlar19.839 61.248İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar19.839 61.248Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 1.017.204 2.137.873Kısa Vadeli Karşılıklar1.002.335 1.386.765Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 863.055 1.278.114Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 139.280 108.651Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler251.569 398.152İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12, 22 4.767 1.563İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 246.802 396.589ARA TOPLAM2.539.359 4.222.604TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.539.359 4.222.604UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar80.313 146.246İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar80.313 146.246Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6 80.313 146.246Uzun Vadeli Karşılıklar493.441 511.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 493.441 511.725TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER573.754 657.971TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.113.113 4.880.575ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.610.777 48.884.324Ödenmiş Sermaye15 34.750.000 34.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-101.930 -149.504Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -101.930 -149.504Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -101.930 -149.504Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.045.662 707.681Yasal Yedekler1.045.662 707.681Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 13.238.166 6.617.424Net Dönem Karı veya Zararı4.678.879 6.958.723TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.610.777 48.884.324TOPLAM KAYNAKLAR56.723.890 53.764.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.706.461 1.336.497TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.706.461 1.336.497BRÜT KAR (ZARAR)1.706.461 1.336.497Genel Yönetim Giderleri17 -2.893.157 -2.385.156Pazarlama Giderleri17 -21.590 -24.294Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 7.172.894 1.631.159Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -317.989 -1.756.359ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.646.619 -1.198.153FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.646.619 -1.198.153Finansman Giderleri19 -12.982 -45.802SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.633.637 -1.243.955Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-954.758 -695.991Dönem Vergi (Gide -1.017.204 -771.091Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 62.446 75.100SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.678.879 -1.939.946DÖNEM KARI (ZARARI)4.678.879 -1.939.946Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.678.879 -1.939.946Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (kayıp) 21 0,13460000 -0,05580000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar47.574 9.551Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 59.468 11.939Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.894 -2.388Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 -11.894 -2.388Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)47.574 9.551TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.726.453 -1.930.395Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.726.453 -1.930.395http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932283BIST