***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 34.750.000 -71.610 -71.610 -71.610 573.606 4.382.629 2.418.659 6.801.288 42.053.284 42.053.284Diğer Düzeltmeler-49.789 0 -49.789 -49.789 -49.789Transferler134.075 2.284.584 -2.418.659 -134.075 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-70.111 -70.111 -70.111 0 1.035.339 1.035.339 965.228 965.228Dönem Sonu Bakiyeler15 34.750.000 -141.721 -141.721 -141.721 707.681 6.617.424 1.035.339 7.652.763 42.968.723 42.968.723Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 34.750.000 -149.504 -149.504 -149.504 707.681 6.617.424 6.958.723 13.576.147 48.884.324 48.884.324Transferler337.981 6.620.742 -6.958.723 -337.981 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-32.796 -32.796 -32.796 0 2.116.505 2.116.505 2.083.709 2.083.709Dönem Sonu Bakiyeler15 34.750.000 -182.300 -182.300 -182.300 1.045.662 13.238.166 2.116.505 15.354.671 50.968.033 50.968.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.547.192 9.743.684Dönem Karı (Zararı)2.116.505 1.035.339Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.116.505 1.035.339Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler303.599 525.202Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10-17 176.091 520.981Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.458 49.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -9.332 71.505Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 31.790 -22.075Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-10.285 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 -10.285 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5-18 -1.714.712 -862.621Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5-18 -1.714.712 -862.621Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 1.830.047 817.412İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.846.672 8.546.520Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 6.071.720 8.256.710Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.811.174 301.280İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7-22 -11.404 -152.235İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.822.578 453.515Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler30.285 -26.564İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12-22 -111.423 -95.917İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 141.708 69.353Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.315 -76.509İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -6.315 -76.509Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-60.192 91.603İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12-22 -383 -2.099İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -59.809 93.702Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.266.776 10.107.061Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -719.584 -363.377YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -103.587Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -103.587Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -66.587Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -37.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.473 -413.839Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-114.473 -413.839Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -114.473 -413.839YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.432.719 9.226.258NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.432.719 9.226.258DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.924.268 1.617.479DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.356.987 10.843.737Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.368.053 3.925.049Finansal Yatırımlar5 37.870.867 42.227.875Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar34.606.790 39.167.579Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar34.606.790 39.167.579İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar3.264.077 3.060.296Ticari Alacaklar681.896 2.493.070İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-22 473.497 462.093İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 208.399 2.030.977Diğer Alacaklar541.575 153.607İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12-22 155.132 43.709İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22 386.443 109.898Peşin Ödenmiş Giderler815.616 1.093.836İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 815.616 1.093.836Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 1.019.638 2.437.927ARA TOPLAM54.297.645 52.331.364TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR54.297.645 52.331.364DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar80.100 80.100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 80.100 80.100Maddi Duran Varlıklar8 100.096 155.658Mobilya ve Demirbaşlar100.096 125.889Özel Maliyetler0 29.769Kullanım Hakkı Varlıkları10 234.397 343.760Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 23.884 35.050Bilgisayar Yazılımları23.884 35.050Peşin Ödenmiş Giderler430.950 570.983İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 430.950 570.983Ertelenmiş Vergi Varlığı20 418.921 247.984TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.288.348 1.433.535TOPLAM VARLIKLAR55.585.993 53.764.899KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları226.505 238.566İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları226.505 238.566Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 226.505 238.566Ticari Borçlar54.933 61.248İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 54.933 61.248Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 1.992.785 2.137.873Kısa Vadeli Karşılıklar1.326.768 1.386.765Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.186.327 1.278.114Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 140.441 108.651Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler337.960 398.152İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12-22 1.180 1.563İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 336.780 396.589ARA TOPLAM3.938.951 4.222.604TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.938.951 4.222.604UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar43.834 146.246İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar43.834 146.246Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar