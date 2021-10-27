***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 34.750.000 -71.610 -71.610 573.606 4.382.629 2.418.659 6.801.288 42.053.284 42.053.284Diğer Düzeltmeler-49.789 0 -49.789 -49.789 -49.789Transferler134.075 2.284.584 -2.418.659 -134.075 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-105.150 -105.150 5.850.467 5.850.467 5.745.317 5.745.317Dönem Sonu Bakiyeler15 34.750.000 -176.760 -176.760 707.681 6.617.424 5.850.467 12.467.891 47.748.812 47.748.812Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 34.750.000 -149.504 -149.504 707.681 6.617.424 6.958.723 13.576.147 48.884.324 48.884.324Transferler337.981 6.620.742 -6.958.723 -337.981 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-37.554 -37.554 2.085.292 2.085.292 2.047.738 2.047.738Dönem Sonu Bakiyeler15 34.750.000 -187.058 -187.058 1.045.662 13.238.166 2.085.292 15.323.458 50.932.062 50.932.062Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.342.172 2.719.760Dönem Karı (Zararı)2.085.292 5.850.467Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.085.292 5.850.467Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler597.119 -3.476.051Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10,17 250.393 781.341Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler159.085 247.993Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 164.352 279.865Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -5.267 -31.872Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.133 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 -7.133 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5,18 -1.835.663 -6.734.186Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5,18 -1.835.663 -6.734.186Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 2.030.437 2.228.801İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.359.203 928.284Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 4.404.665 547.598Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.762.761 339.467İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7,22 -49.706 -192.335İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.812.467 531.802Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler393.054 120.930İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12,22 -60.308 -53.729İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 453.362 174.659Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-40.669 -69.345İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -40.669 -69.345Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-160.608 -10.366İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12,22 1.448 -1.264İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -162.056 -9.102Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.041.614 3.302.700Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -1.699.442 -582.940YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-100.423 -103.587Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-100.423 -103.587Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -82.423 -66.587Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -18.000 -37.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-175.262 -635.288Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-175.262 -635.288Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -175.262 -635.288YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.066.487 1.980.885NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.066.487 1.980.885DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.924.268 1.617.479DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.990.755 3.598.364Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.998.669 3.925.049Finansal Yatırımlar5 39.658.873 42.227.875Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar38.596.167 39.167.579Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar38.596.167 39.167.579İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar1.062.706 3.060.296Ticari Alacaklar730.309 2.493.070İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 22 511.799 462.093İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 218.510 2.030.977Diğer Alacaklar406.323 153.607İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12, 22 104.017 43.709İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22 302.306 109.898Peşin Ödenmiş Giderler658.115 1.093.836İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 658.115 1.093.836Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 1.999.496 2.437.927ARA TOPLAM54.451.785 52.331.364TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR54.451.785 52.331.364DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar80.100 80.100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 80.100 80.100Maddi Duran Varlıklar8 168.982 155.658Mobilya ve Demirbaşlar168.982 125.889Özel Maliyetler0 29.769Kullanım Hakkı Varlıkları10 179.716 343.760Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 35.800 35.050Bilgisayar Yazılımları35.800 35.050Peşin Ödenmiş Giderler360.934 570.983İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 360.934 570.983Ertelenmiş Vergi Varlığı20 451.567 247.984TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.277.099 1.433.535TOPLAM VARLIKLAR55.728.884 53.764.899KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları196.304 238.566İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları196.304 238.566Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 196.304 238.566Ticari Borçlar20.579 61.248İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 20.579 61.248Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 2.224.631 2.137.873Kısa Vadeli Karşılıklar1.415.730 1.386.765Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.312.346 1.278.114Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 103.384 108.651Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler237.544 398.152İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12, 22 3.011 1.563İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 234.533 396.589ARA TOPLAM4.094.788 4.222.604TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.094.788 4.222.604UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13.246 146.246İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.246 146.246Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6 13.246 146.246Uzun Vadeli Karşılıklar688.788 511.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 688.788 511.725TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER702.034 657.971TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.796.822 4.880.575ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.932.062 48.884.324Ödenmiş Sermaye15 34.750.000 34.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-187.058 -149.504Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -187.058 -149.504Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -187.058 -149.504Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.045.662 707.681Yasal Yedekler1.045.662 707.681Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 13.238.166 6.617.424Net Dönem Karı veya Zararı2.085.292 6.958.723TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.932.062 48.884.324TOPLAM KAYNAKLAR55.728.884 53.764.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 5.534.927 4.069.896 2.012.351 1.491.011TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.534.927 4.069.896 2.012.351 1.491.011BRÜT KAR (ZARAR)5.534.927 4.069.896 2.012.351 1.491.011Genel Yönetim Giderleri17 -8.274.998 -7.188.210 -2.595.293 -2.179.561Pazarlama Giderleri17 -65.963 -61.095 -23.556 -19.527Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 9.514.822 11.579.209 1.448.601 5.872.037Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.561.114 -206.448 -664.647 1.090.899ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.147.674 8.193.352 177.456 6.254.859FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.147.674 8.193.352 177.456 6.254.859Finansman Giderleri19 -31.945 -114.084 -8.279 -28.342SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.115.729 8.079.268 169.177 6.226.517Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.030.437 -2.228.801 -200.390 -1.411.389Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -2.224.631 -2.438.124 -231.846 -1.451.667Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 194.194 209.323 31.456 40.278SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.085.292 5.850.467 -31.213 4.815.128DÖNEM KARI (ZARARI)2.085.292 5.850.467 -31.213 4.815.128Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.085.292 5.850.467 -31.213 4.815.128Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (kayıp) 21 0,06000000 0,16840000 -0,00100000 0,13900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-37.554 -105.150 -4.758 -35.039Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -46.943 -131.438 -5.948 -43.799Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.389 26.288 1.190 8.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 9.389 26.288 1.190 8.760Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-37.554 -105.150 -4.758 -35.039TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.047.738 5.745.317 -35.971 4.780.089Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.047.738 5.745.317 -35.971