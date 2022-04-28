***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 34.750.000 -149.504 -149.504 -149.504 707.681 6.617.424 6.958.723 13.576.147 48.884.324 48.884.324Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarOrtaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 34.750.000 -353.646 -353.646 -353.646 1.937.225 30.643.939 6.265.906 36.909.845 73.243.424 73.243.424Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.950.200 9.974.799Dönem Karı (Zararı)6.265.906 4.678.879Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.265.906 4.678.879Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.790.687 -3.347.456Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10-17 119.976 107.008Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-158.741 -343.246Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -125.295 -373.875Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -33.446 30.629Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler71 -835Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 71 -835Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5-18 -6.429.910 -4.065.141Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5-18 -6.429.910 -4.065.141Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 677.917 954.758İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.648.093 8.646.514Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -400.687 6.978.474Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.822.082 1.790.289İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7-22 15.011 -19.005İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 2.807.071 1.809.294Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler303.993 65.743İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12-22 -199.330 -127.171İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 503.323 192.914Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.434 -41.409İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -9.434 -41.409Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-67.861 -146.583İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12-22 9.100 3.204İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -76.961 -149.787Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.123.312 9.977.937Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -7.073.512 -3.138YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-107.871 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-107.871 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -76.226 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -31.645 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-71.980 -56.088Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-71.980 -56.088Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -71.980 -56.088YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.130.051 9.918.711NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.130.051 9.918.711DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.082.845 3.924.268DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.952.794 13.842.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.952.794 13.082.916Finansal Yatırımlar5 64.347.022 57.516.425Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar64.347.022 57.516.425Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar64.347.022 57.516.425Ticari Alacaklar1.061.471 3.883.553İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-22 767.527 782.538İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 293.944 3.101.015Diğer Alacaklar257.840 352.509İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12-22 251.784 52.454İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 6.056 300.055Peşin Ödenmiş Giderler1.366.137 1.715.494İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.366.137 1.715.494Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 584 2.231.156ARA TOPLAM75.985.848 78.782.053TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR75.985.848 78.782.053DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar80.100 80.100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 80.100 80.100Maddi Duran Varlıklar8 229.380 168.978Mobilya ve Demirbaşlar229.380 168.978Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.549.148 125.035Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 54.809 30.384Bilgisayar Yazılımları54.809 30.384Peşin Ödenmiş Giderler212.648 72.615İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 212.648 72.615Ertelenmiş Vergi Varlığı20 639.951 407.986TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.766.036 885.098TOPLAM VARLIKLAR78.751.884 79.667.151KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları511.897 146.246İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları511.897 146.246Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 511.897 146.246Ticari Borçlar75.418 84.852İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 75.418 84.852Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 937.932 9.304.085Kısa Vadeli Karşılıklar1.516.396 1.782.231Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.409.134 1.641.523Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 107.262 140.708Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler326.360 394.221İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12-22 12.498 3.398İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 313.862 390.823ARA TOPLAM3.368.003 11.711.635TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.368.003 11.711.635UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.083.415 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.083.415 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6 1.083.415 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.057.042 1.090.199Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.057.042 1.090.199TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.140.457 1.090.199TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.508.460 12.801.834ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar73.243.424 66.865.317Ödenmiş Sermaye15 34.750.000 34.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-353.646 -465.847Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -353.646 -465.847Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -353.646 -465.847Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.937.225 1.045.662Yasal Yedekler15 1.937.225 1.045.662Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 30.643.939 13.238.166Net Dönem Karı veya Zararı6.265.906 18.297.336TOPLAM ÖZKAYNAKLAR73.243.424 66.865.317TOPLAM KAYNAKLAR78.751.884 79.667.151Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.700.315 1.706.461TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.700.315 1.706.461BRÜT KAR (ZARAR)2.700.315 1.706.461Genel Yönetim Giderleri17 -3.883.362 -2.893.157Pazarlama Giderleri17 -31.494 -21.590Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 8.305.275 7.172.894Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -123.023 -317.989ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.967.711 5.646.619FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.967.711 5.646.619Finansman Giderleri19 -23.888 -12.982SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.943.823 5.633.637Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-677.917 -954.758Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -937.932 -1.017.204Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 260.015 62.446SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.265.906 4.678.879DÖNEM KARI (ZARARI)6.265.906 4.678.879Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.265.906 4.678.879Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (kayıp) 21 0,18030000 0,13460000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar112.201 47.574Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 140.251 59.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-28.050 -11.894Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 -28.050 -11.894Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)112.201 47.574TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.378.107 4.726.453Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.378.107 4.726.453http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024712BIST