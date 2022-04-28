***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2022 12:10
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -149.504 -149.504 -149.504 707.681 6.617.424 6.958.723 13.576.147 48.884.324 48.884.324
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -353.646 -353.646 -353.646 1.937.225 30.643.939 6.265.906 36.909.845 73.243.424 73.243.424
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.950.200 9.974.799
Dönem Karı (Zararı)
6.265.906 4.678.879
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.265.906 4.678.879
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.790.687 -3.347.456
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10-17 119.976 107.008
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-158.741 -343.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -125.295 -373.875
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -33.446 30.629
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
71 -835
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 71 -835
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5-18 -6.429.910 -4.065.141
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5-18 -6.429.910 -4.065.141
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 677.917 954.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.648.093 8.646.514
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -400.687 6.978.474
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.822.082 1.790.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-22 15.011 -19.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.807.071 1.809.294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
303.993 65.743
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12-22 -199.330 -127.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 503.323 192.914
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.434 -41.409
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -9.434 -41.409
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.861 -146.583
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12-22 9.100 3.204
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -76.961 -149.787
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.123.312 9.977.937
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -7.073.512 -3.138
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-107.871 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-107.871 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -76.226 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -31.645 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.980 -56.088
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-71.980 -56.088
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -71.980 -56.088
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.130.051 9.918.711
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.130.051 9.918.711
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.082.845 3.924.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.952.794 13.842.979
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.952.794 13.082.916
Finansal Yatırımlar
5 64.347.022 57.516.425
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
64.347.022 57.516.425
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
64.347.022 57.516.425
Ticari Alacaklar
1.061.471 3.883.553
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-22 767.527 782.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 293.944 3.101.015
Diğer Alacaklar
257.840 352.509
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12-22 251.784 52.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 6.056 300.055
Peşin Ödenmiş Giderler
1.366.137 1.715.494
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.366.137 1.715.494
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 584 2.231.156
ARA TOPLAM
75.985.848 78.782.053
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
75.985.848 78.782.053
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
80.100 80.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 80.100 80.100
Maddi Duran Varlıklar
8 229.380 168.978
Mobilya ve Demirbaşlar
229.380 168.978
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.549.148 125.035
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 54.809 30.384
Bilgisayar Yazılımları
54.809 30.384
Peşin Ödenmiş Giderler
212.648 72.615
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 212.648 72.615
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 639.951 407.986
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.766.036 885.098
TOPLAM VARLIKLAR
78.751.884 79.667.151
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
511.897 146.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
511.897 146.246
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 511.897 146.246
Ticari Borçlar
75.418 84.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 75.418 84.852
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 937.932 9.304.085
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.516.396 1.782.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.409.134 1.641.523
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 107.262 140.708
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
326.360 394.221
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12-22 12.498 3.398
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 313.862 390.823
ARA TOPLAM
3.368.003 11.711.635
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.368.003 11.711.635
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.083.415 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.083.415 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.083.415 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.057.042 1.090.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.057.042 1.090.199
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.140.457 1.090.199
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.508.460 12.801.834
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
73.243.424 66.865.317
Ödenmiş Sermaye
15 34.750.000 34.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-353.646 -465.847
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -353.646 -465.847
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -353.646 -465.847
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.937.225 1.045.662
Yasal Yedekler
15 1.937.225 1.045.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 30.643.939 13.238.166
Net Dönem Karı veya Zararı
6.265.906 18.297.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.243.424 66.865.317
TOPLAM KAYNAKLAR
78.751.884 79.667.151
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 2.700.315 1.706.461
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.700.315 1.706.461
BRÜT KAR (ZARAR)
2.700.315 1.706.461
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.883.362 -2.893.157
Pazarlama Giderleri
17 -31.494 -21.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 8.305.275 7.172.894
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -123.023 -317.989
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.967.711 5.646.619
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.967.711 5.646.619
Finansman Giderleri
19 -23.888 -12.982
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.943.823 5.633.637
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-677.917 -954.758
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -937.932 -1.017.204
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 260.015 62.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.265.906 4.678.879
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.265.906 4.678.879
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.265.906 4.678.879
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç / (kayıp) 21 0,18030000 0,13460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
112.201 47.574
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 140.251 59.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-28.050 -11.894
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 -28.050 -11.894
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.201 47.574
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.378.107 4.726.453
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.378.107 4.726.453
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024712
BIST