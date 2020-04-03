***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.677,55Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri8.951,36Fon Yönetim Ücreti350.334,07Hisse Senedi Komisyonu4.575,11Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu3.549Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.842,11Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar13.336,1Türev Araçlar Komisyonu9.948,98Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.384,81TOPLAM GİDERLER403.599,09DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ142.024.603,26 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834695BIST