***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.04.2020 18:01
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
0
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.677,55
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
356,53
Fon Yönetim Ücreti
13.706,74
Hisse Senedi Komisyonu
0
Tahvil Bono Komisyonu
65,27
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.732,75
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
583,97
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1
Türev Araçlar Komisyonu
0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
1.432,99
TOPLAM GİDERLER
21.823,9
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.990.405,69 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834696
BIST
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 41,73
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
18:056,7292
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1147
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7292
En Düşük
6,6075
18:057,2658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0559
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
18:05349,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 5,76
|Açılış
|: 349,18
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|236.202
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.792.367
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|9.167.297
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.679.136
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.960.867
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.617.236
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.674.950
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,50
|117.958
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|186.899
|% -8,57
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|SASA
|8,42
|670.245.677
|% 9,92
|
|GARAN
|7,54
|552.972.164
|% -0,79
|
|TUPRS
|84,80
|551.831.028
|% 2,60
|
|ASELS
|23,20
|544.020.215
|% 0,26
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,00
|136.770.653
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,82
|194.593.894
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,85
|270.594.354
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2075
|8,2487
|% 0,39
|
|Frank
|6,8430
|6,8842
|% 1,14
|
|Riyal
|1,7815
|1,7905
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|1,17
|
|Altın Gr.
|350
|350
|6,46
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,35
|14,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,05
|
|B. Petrol
|33,08
|33,08
|3,14
|