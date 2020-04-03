***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.677,55Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri356,53Fon Yönetim Ücreti13.706,74Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu65,27Gecelik Ters Repo Komisyonu3.732,75Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu583,97Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler1.432,99TOPLAM GİDERLER21.823,9DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.990.405,69 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834696BIST