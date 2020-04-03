***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.677,55Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri2.404,96Fon Yönetim Ücreti123.386,57Hisse Senedi Komisyonu4.623,24Tahvil Bono Komisyonu343,56Gecelik Ters Repo Komisyonu24.627,75Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.071,85Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler2.407,23TOPLAM GİDERLER160.810,81DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.183.735,17 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834698BIST