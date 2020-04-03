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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

03.04.2020 18:01
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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri    

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
0
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.677,55
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
7.046,23
Fon Yönetim Ücreti
123.673,27
Hisse Senedi Komisyonu
0
Tahvil Bono Komisyonu
0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
16.547,44
Türev Araçlar Komisyonu
0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
2.633,78
TOPLAM GİDERLER
151.578,27
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
40.054.151,8 % 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834699


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SERVE 1,76 236.202 % 10,00  
SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2036 8,2448 % 0,35  
Frank 6,8426 6,8839 % 1,14  
Riyal 1,7813 1,7902 % 1,62  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.615 1.615 1,47  
Altın Gr. 349 350 6,26  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,34 14,37 -0,11  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,04  
B. Petrol 33,18 33,18 3,24  
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