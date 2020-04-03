***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.677,55Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri2.584,77Fon Yönetim Ücreti134.153,4Hisse Senedi Komisyonu927,88Tahvil Bono Komisyonu176,34Gecelik Ters Repo Komisyonu30.035,25Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.000,63Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1Türev Araçlar Komisyonu1.043,52Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler1.918TOPLAM GİDERLER173.785,44DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.101.405,61 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834700BIST