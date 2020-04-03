***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.677,6Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri3.832,53Fon Yönetim Ücreti48.646,7Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler2.628,42TOPLAM GİDERLER57.053,35DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.663.677,22 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834702BIST